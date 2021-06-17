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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: من طلق زوجته دون أن يعلمها وعاش معها الملائكة تلعنه

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى: إن الرجل الذى طلق زوجته دون أن يعلمها ويعيش معها فهو "بلا كرامة" والملائكة تلعنه، ويتحمل الذنب وحده.

وأضاف مبروك عطية خلال برنامج “يحدث في مصر” المذاع على mbc مصر، أن عندنا قانون للطلاق والرجعة، فلو طلق الشخص زوجته شفويا يقع هذا الطلاق، لأن عند الأزهر ونحن الطلاق الشفوى يقع، سواء وثقه الشخص أم لا.

وتابع مبروك عطية أن الطلاق الشفوى يقع أما أمر إنك هتوثقه أو لا فهذا أمر آخر وورقة أخرى، ترجع لأخلاقك فى أنك لا تعطلها ولا توقف حالها، فمادامت قلت لها أنت طالق تقع الطلقة.

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وذكر مبروك عطية أن معظم الناس يطلقون ويوثقون الطلاق، لكي تأخذ المرأة معاش والدها، أو يتزوجها عرفيا من أجل المعاش فتكون الزيجة حلال، لكن الفلوس التى تأخذها من المعاش حرام، لأنها جعلت من أجل المطلقة بحق وحقيقي.

ونوه إلى أن من يطلق زوجته دون أن تعلم وإذا علمت يقول لها "اعتبرى نفسك ملك يمين" فهذه تهريج فى موضع الجد، وهو "راجل زلنطحي" -على حد وصفه-، حيث لا يوجد تهريج في موضوع الجواز والطلاق ولا مزاح فيه، هكذا قال النبي.

وأوضح أن الزوج الذى طلق زوجته وعاش معها دون أن يبلغها يتحمل الذنب وحده، وشرعا حياته معها كلها كانت حرام، أما هى ما دامت لم تعرف فلا إثم عليها، حيث رفع القلم عن الجاهل حتى يعلم.

وأكد أن "السيد الزلنطحي" الذى أخفى نبأ الطلاق لأي سبب سواء كان من أجل عدم شكوى زوجته له بالقسيمة أو لكى لا تعلم أو ليأخذ القسيمة ويذهب ليتزوج من أخرى ويقول لها “أنا طلقت أم الخير اللى مكنش فيها ريحة الخير وأهلا بيكي يا وش الخير” ويطلقها بعد 3 أو 4 شهور، فالذنب يقع عليه وحده.

مبروك عطية يحدث في مصر الطلاق من طلق زوجته دون أن يعلمها الطلاق الشفوي اعتبرى نفسك ملك يمين

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