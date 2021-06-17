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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 23 يوما من تولي المهمة.. فيورنتينا يعلن رحيل جاتوزو

جينارو جاتوزو
جينارو جاتوزو

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي رحيل جينارو جاتوزو المدير الفني للفريق، بعد 23 يوما فقط، من توليه مهمة الفريق.

 

وقال نادي فيورنيتنا في بيان عبر موقعه الرسمي:" قرر مجلس إدارة فيورنتينا،  فسخ التعاقد مع جينارو جاتوزو ،بالاتفاق المتبادل، وبناء عليه لن يتولي قيادة الفريق الموسم المقبل".

 

وتابع بيان نادي فيورنتينا:" بدأ النادي على الفور العمل لتحديد مدرب جديد، من شأنه أن يوجه الفريق نحو النتائج التي يستحقها فيورنتينا ومدينة فلورنسا.

 

ولم يكشف نادي فيورنتينا سبب رحيل جاتوزو، إلا أن تقارير صحفية، أكدت أن فسخ التعاقد بين الطرفين، بسبب وجود خلاف بين الطرفين، حول استراتيجية الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

 

يذكر أن جينارو جاتوزو تخلى عن تدريب نابولي الإيطالي، عقب نهاية الموسم المنقضي، بعد فشله معهم في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022.

 

وقاد جاتوزو فريق نابولي لمدة موسمين حقق معهم بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي.

 

واحتل فيورنتينا المركز الثالث عشر في بطولة الدوري الإيطالي الموسم المنقضي.

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