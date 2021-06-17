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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تبدل بعض عربات قطارات الوجه البحري لعربات "تحيا مصر" المحدثة

عربات السكة الحديد
عربات السكة الحديد تحيا مصر

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات علي خطى (القاهرة / منوف / طنطا/الإسكندرية والعكس) و (القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس) وذلك اعتبارا من السبت 20/6/2021 بعربات محسنة (تحيا مصر)  وبيانها كالتالى .

السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو وصور

السكة الحديد تشغل قطار نوم وآخر مكيفا بين القاهرة ومرسى مطروح

أولا : خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس .
-   قطار 119 إكسبريس القاهرة / منوف / طنطا / الاسكندرية بـ 10 عربات
-   قطار 118 إكسبريس الإسكندرية/ طنطا / منوف / القاهرة بـ 10 عربات
ثانيا : خط القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس .
- قطار 687 إكسبريس القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود بـ 10 عربات .
على ان يعود يوم 21/6/2021 بقطار 666 إكسبريس إيتاي البارود / الخطاطبة / القاهرة بنفس العربات والتركيب .
 

السكة الحديد قطارات السكة الحديد

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