السكة الحديد تبدل بعض عربات قطارات الوجه البحري لعربات "تحيا مصر" المحدثة

قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات علي خطى (القاهرة / منوف / طنطا/الإسكندرية والعكس) و (القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس) وذلك اعتبارا من السبت 20/6/2021 بعربات محسنة (تحيا مصر) وبيانها كالتالى .

أولا : خط القاهرة / منوف / الإسكندرية والعكس .

- قطار 119 إكسبريس القاهرة / منوف / طنطا / الاسكندرية بـ 10 عربات

- قطار 118 إكسبريس الإسكندرية/ طنطا / منوف / القاهرة بـ 10 عربات

ثانيا : خط القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود والعكس .

- قطار 687 إكسبريس القاهرة / الخطاطبة / إيتاي البارود بـ 10 عربات .

على ان يعود يوم 21/6/2021 بقطار 666 إكسبريس إيتاي البارود / الخطاطبة / القاهرة بنفس العربات والتركيب .

