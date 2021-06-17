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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري .. علاء عبدالعال يحشد أسلحة أسوان لمواجهة الزمالك

فريق أسوان
فريق أسوان

 أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان،عن قائمة لمواجهة الزمالك، المقرر لها اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

 وجاءت القائمة على النحو التالي:

 حراسة المرمى: خالد وليد، طلعت الجبلاوي، محمد إبراهيم حمو .

خط الدفاع: عمرو الحلواني، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، الحسيني سمير، أحمد سالم صافي، محمد العشري.

 خط الوسط: عبد العزيز موسي، احمد الألفي، هيثم الفيل، أشرف مجدي، محمد جمال بيبو، أحمد خالد، محمد جمال ابو تريكة، ايمانويل ايجبتور، عمرو رضا، أحمد بلية، سولومون منساه، أحمد دحروج، أحمد صغيري.

 خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد عبد الظاهر، حمزة مجدي.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أسوان كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - أحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - مروان حمدى - أسامة فيصل.

 

 

 

 

 

 

علاء عبد العال نادي اسوان الزمالك الزمالك أمام أسوان الدوري المصري

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