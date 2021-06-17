تبدأ من الأنف..أعراض جديدة لمرض الفطر الأسود المميت

حالة من القلق تسود العالم بأسره إثر تفشي مرض الفطر الأسود الذي ظهر في الهند ومنها إلى عدة دول.

ومرض الفطر الأسود غير معد، لكنه بدأ الانتشار في الهند، مؤخرا، خصوصا بين المتعافين من مرض "كوفيد-19"، ما لفت الانتباه إلى أهمية معرفة "أعراض مرض الفطر الأسود المميت".

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الفطر الأسود هو عبارة عن عفن يوجد في التربة أو السماد أو المواد العضوية المتحللة، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي.

وينتقل مرض الفطر الأسود إلى الإنسان عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية الموجودة في البيئة، سواء السماد أو التربة، كما يمكن انتقاله عن طريق استنشاقه من الهواء.

أعراض مرض الفطر الأسود المميت كاملة:

الفطر الأسود يصيب الجلد أو الرئتين أو المخ وسرعان ما يؤثر على جميع أجهزة الجسم، وتتمثل أبرز أعراضه في التالي:

انسداد في الأنف

إفرازات أنفية

صداع شديد

ضعف الأطراف

تورم في الوجه

ألم في جهة واحدة من الوجه

جحوظ في مقلة العين

ألم في العين واحمرار

السعال

ضيق التنفس

القيء الدموي

تغير الحالة العقلية

الإصابة بالعمى

السكتات الدماغية

مرض الفطر الأسود المميت

علاج الفطر الأسود:

يمكن علاج مرض الفطر الأسود في المراحل المبكرة فور اكتشاف الفطر من خلال استخدام الأدوية المضادة للفطريات، مثل أمفوتريسين B، وقد يلجأ الأطباء إلى إجراء بعض العمليات لاستئصال الأنسجة المصابة أو الأنسجة الميتة لمنع انتشار الفطر، وقد يتم استئصال أجزاء مثل العين والأنف حفاظا على حياة المريض ومنع انتقال الفطر إلى المخ.

وبالنسبة إلى الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود فيكون من خلال البعد عن استخدام المضاد الحيوي بلا داعٍ، والابتعاد عن تناول الكورتيزون بكمية كبيرة حال الإصابة بكورونا، كما يمكن الوقاية منه بالحرص على تقوية أجهزة المناعة من خلال تناول الطعام الصحي والتحكم في مرض السكري والاستخدام الأمثل للعقاقير المثبطة للمناعة.