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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل واقعة إعتقال نائب أردني مفصول

الأردن
الأردن

 أعلنت السلطات الأردنية اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة، بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، وتوالت أزمات أسامة العجارمة، خلال الفترة الأخيرة فى الأردن، نتيجة قيامه بالإساءة إلى المجلس وهيبته وسمعته والنظام الداخلي للبرلمان.

بداية الأزمة 

بداية أزمة النائب المفصول إسامة العجارمة بدأت فى الشهر الماضي حيث صوت البرلمان الأردنى حينها على تجميد عضوية العجارمة لمدة عام بسبب  للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للبرلمان.

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الحرمان من الحضور 

قرار تجميد عضوية العجارمة شمل أيضا على قطع مخصصاته خلال فترة التجميد، و حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس .

البرلمان الأردني 

تصريحات النائب المفصول اسامة العجارمة التى أساءت إلى البرلمان وأعضائه، ادت إلى عقد جلسة طارئة داخل مجلس النواب فى 6 يونيو، وصوت حينها 108 نواب من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ، على تجميد العضوية.

وكانت منطقة ناعور، جنوبي العاصمة الأردنية عمان، وهي المقر الانتخابي للعجارمة، قد شهدت أعمال شغب وعنف وإطلاق نار في الهواء وحرق إطارات احتجاجا على فصل النائب.

قرار الاعتقال 

وكان قد أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الأربعاء، أنه وبناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية، مساء الأربعاء،  النائب المفصول إسامة العجارمة.

السلطات الاردنية اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة الأردن جميد عضوية العجارمة البرلمان الأردني

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