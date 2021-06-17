رانيا يوسف تبدأ تصوير " الآنسة فرح 4 " ..صور

بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح ، ونشرت عدد من الصور لها من كواليس العمل عبر صفحتها على إنسجرام .

وعلقت “رانيا يوسف ” على الصور قائلة : “ أول يوم تصوير مسلسل الآنسة فرح الجزء الرابع ” .

العمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا يوسف ، لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل المماليك ، والذى من المقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

وتشارك رانيا يوسف، فى بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد ، والذى يتعاون معها فى عمل أخر ، وهو الحرامى 2 " .

مسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، و عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

قرار نيابة

وكانت نيابة النزهة، قد قررت حفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحريات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.