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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

وصول جثمان المصري المتوفي في حادث انقلاب دراجة نارية بإيطاليا .. غدًا

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

يصل إلي أرض الوطن جثمان الشاب المصري المتوفى "إسماعيل.م.ل" الذي لقي حتفه في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة كارماتي بمحافظة الكومو بميلانو، علي رحلة مصر للطيران التي سوف تقلع من مطار مالبينسا بميلانو في السادسة وخمسين دقيقة من مساء بعد غد الجمعة، وتصل إلي مطار القاهرة في الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، كان قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المتوفى فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ مستحقاته لدي صاحب العمل، تقديم واجب العزاء لشقيق المتوفى.

 

 وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الوزير تلقي تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، لافتا فيه إلى أن الشاب المتوفي في الحادث من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ويقوم المكتب حاليًا بمتابعة مستحقاته ، فضلا عن البحث عن ملفه التأميني لدى هيئة التأمينات الإيطالية (الأنبس).

 

وقام الملحق العمالي بميلانو بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوي العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفي، كما تم إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي ، مؤكدًا أن المكتب دائماً في خدمتهم .

 

 

 

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IMG-20210615-WA0277
IMG-20210615-WA0155
IMG-20210615-WA0155
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