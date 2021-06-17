فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

أطلقت شركة النصر لصناعة السيارات رسميًا السيارة الكهربائية المصرية الأولى من نوعها " نصر E70 "، تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام، وبشراكة مع شركة دونج فينج الصينية ، وكشف عن مواصفات و سعر السيارة الكهربائية نصر E70.

وذلك بعد المنافسة القوية التي يشهدها عالم السيارات بدخول السيارات الكهربائية التي لها العديد من المميزات ومنها توفيرها للمستهلك في تكاليف الصيانة الدورية إلي جانب أنها صديقة للبيئة وموفرة في استهلاك الطاقة النظيفة، وهو ما يجعلها منافس قوي في مستقبل السيارات، لتظهر لنا السيارة الكهربائية نصر E70 بـ مواصفات و سعر مميز.

مواصفات السيارة الكهربائية المصرية E70

تتمتع السيارة الكهربائية المصرية الجديدة بمواصفات عالية فيما يخص الجودة والقوة ووسائل الأمان وقدرة الشحن الكهربائي ومسافة التحرك بشحنة واحدة إلى جانب وسائل الرفاهية الداخلية بالسيارة E70.

سعر السيارة الكهربائية نصر E70

خلال حفل إطلاق السيارة الكهربائية المصرية الجديدة نصر E70 أعلنت الحكومة دعم سعر السيارة الكهربائية بمبلغ 50 ألف جنيه لتشجيع تسويقها محليًا.

وللمزيد حول سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية الجديدة شاهد الفيديوجراف التالي: