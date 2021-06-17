10 أفلام و3 ندوات.. حصاد اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

تنطلق، اليوم الخميس، أولي فعاليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، بعرض 10 أفلام و3 ندوات.

تبدأ العروض في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثالثة عصرا كفترة أولى، ومن الساعة الساعة ٧ مساءً حتى التاسعة ونصف مساءا.

كما تشهد فاعليات اليوم الأول إقامة 3 ندوات بقاعة قصر ثقافة الاسماعيلية، لتكريم الناقد السينمائي المصري كمال رمزي، والفنان أحمد بدير وصفية العمري.

يتضمن البرنامج، عرض فيلم الإفتتاح "فرح" الذي يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم ضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.

كما يعرض فيلم عمي تودور للمخرج أولجا لوكوفنيكوفا والذي تحكى قصته، أنه بعد مرور 20 عاما، تعود المخرجة إلى بيت أجدادها، حيث مرت بأحداث مؤلمة، تركت بصمة عميقة في ذاكرتها إلى الأبد.

ويروي فيلم كُشك الجنة للصحف والمجلات عن الروتين اليومي، ويستعرض كشك الصحف حاضر البرازيل الذي تطبع بالشكل الحديث للعمالة غير المستقرة، حيث يتمسك مالكه، سيونيني بالإيمان الديني والأمل في أن تغير الحياة دفتها عن طريق اليانصيب.

كما يعرض فيلم البلوغ والذي يستعرض قصة مطلقة، في الخمسينات من عمرها، تعمل قابلة ومتخصصة في الولادة الطبيعية، برغم إنجازاتها لا إنا بالسعادة، يحاول أطفالها الأربعة مساعدتها على التغلب على وحدتها من خلال البحث لها عن حبيب.



كما يتم عرض فيلم بعنوان " حار " ويحكي السيناريست به عن موظفة أثناء نوبة عملها الليلة في محطة وقود بعيدة، توافق على مساعدة رجل تعطلت سيارته، بينما يحاولان إصلاح السيارة ترتاب الفتاة في نوايا الرجل الحقيقية.

ويعرض فيلم "عمل ألماني جيد " والذي يكونان أولي وديدي حرفيان يعملان في ورشتهما على صليب معقوف، في مكان ما بين رتابة الريف وكآبة القرية، ويتساءلان عن الغرباء الوافدين إلى القرية.

كما يعرض فيلم "مدينة وامرأة" والذي هز انفجار كبير ببيروت في 4 أغسطس، اختفت كل معالم الحياة الإنسانية، تجوب امرأة المدينة بين المشاهد المروعة للمباني المدمرة والشوارع المهجورة المليئة بالركام والمعدن المتشابك المحترق.

ويروي فيلم "القصة الخامسة"، قصة عن رحلة عاطفية طويلة امتدت لأربعة عقود من الحروب والصراعات في العراق.

وذهب المخرج أودريوس ميكيفيتش في فيلم "السلوك المثالي" إلى سجن لوكيسكي ليختبر مفارقة "السلوك المثالي"، بعد أن مر بتجربة مقتل أخيه، حيث إلتقي ميكيفيتش بريماس ورولانداس اللذان حكم عليهما بالسجن مدى الحياة، لكنهما يعيشان على أمل حدوث تغيير ما.

وفي فيلم "ريمانسو"، يروي عن عائلة من القرويين المتجولين تستقر في إل ريمانسو، وهو بيت ريفي، حيث تظهر فيه آثار ماضٍ وحشي، في ليلتهم الأولى في المنزل ينتظرون بقلق السلام القادم مع بزوغ الفجر.

وافتتح الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، والذي تستضيفه محافظة الاسماعيلية، في الفترة من 16 الي 22 يوليو الجاري، وينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، و يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا.