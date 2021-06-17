عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 أفلام و3 ندوات.. حصاد اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

صدى البلد

تنطلق، اليوم الخميس، أولي فعاليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، بعرض 10 أفلام و3 ندوات.

وظائف وهمية.. قناة السويس تحذر من صفحات تنتحل اسمها على مواقع التواصل

 

تجهيزات الإسماعيلية للسينما التسجيلية الـ 22 على شاطئ قناة السويس

تبدأ العروض في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثالثة عصرا كفترة أولى، ومن الساعة الساعة ٧ مساءً حتى التاسعة ونصف مساءا.
كما تشهد فاعليات اليوم الأول إقامة 3 ندوات بقاعة قصر ثقافة الاسماعيلية، لتكريم الناقد السينمائي المصري كمال رمزي، والفنان أحمد بدير وصفية العمري.

يتضمن البرنامج، عرض فيلم الإفتتاح "فرح" الذي يرسم  صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم ضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً وثقافياً ودينياً.

كما يعرض فيلم عمي تودور للمخرج أولجا لوكوفنيكوفا والذي تحكى قصته، أنه بعد مرور 20 عاما، تعود المخرجة إلى بيت أجدادها، حيث مرت بأحداث مؤلمة، تركت بصمة عميقة في ذاكرتها إلى الأبد.

ويروي فيلم كُشك الجنة للصحف والمجلات عن الروتين اليومي، ويستعرض كشك الصحف حاضر البرازيل الذي تطبع بالشكل الحديث للعمالة غير المستقرة، حيث يتمسك مالكه، سيونيني بالإيمان الديني والأمل في أن تغير الحياة دفتها عن طريق اليانصيب.

كما يعرض فيلم البلوغ والذي يستعرض قصة مطلقة، في الخمسينات من عمرها، تعمل قابلة ومتخصصة في الولادة الطبيعية، برغم إنجازاتها لا إنا بالسعادة، يحاول أطفالها الأربعة مساعدتها على التغلب على وحدتها من خلال البحث لها عن حبيب.

كما يتم عرض فيلم بعنوان " حار " ويحكي السيناريست به عن موظفة أثناء نوبة عملها الليلة في محطة وقود بعيدة، توافق على مساعدة رجل تعطلت سيارته،   بينما يحاولان إصلاح السيارة ترتاب الفتاة في نوايا الرجل الحقيقية.

ويعرض فيلم "عمل ألماني جيد " والذي يكونان أولي وديدي حرفيان يعملان في ورشتهما على صليب معقوف، في مكان ما بين رتابة الريف وكآبة القرية، ويتساءلان عن الغرباء الوافدين إلى القرية.

كما يعرض فيلم "مدينة وامرأة" والذي هز انفجار كبير ببيروت في 4 أغسطس، اختفت كل معالم الحياة الإنسانية، تجوب امرأة المدينة بين المشاهد المروعة للمباني المدمرة والشوارع المهجورة المليئة بالركام والمعدن المتشابك المحترق.

ويروي فيلم "القصة الخامسة"، قصة عن رحلة عاطفية طويلة امتدت لأربعة عقود من الحروب والصراعات في العراق.

وذهب المخرج أودريوس ميكيفيتش في فيلم "السلوك المثالي" إلى سجن لوكيسكي ليختبر مفارقة "السلوك المثالي"، بعد أن مر بتجربة مقتل أخيه، حيث إلتقي ميكيفيتش بريماس ورولانداس اللذان حكم عليهما بالسجن مدى الحياة، لكنهما يعيشان على أمل حدوث تغيير ما.

وفي فيلم "ريمانسو"، يروي عن عائلة من القرويين المتجولين تستقر في إل ريمانسو، وهو بيت ريفي، حيث تظهر فيه آثار ماضٍ وحشي، في ليلتهم الأولى في المنزل ينتظرون بقلق السلام القادم مع بزوغ الفجر.
وافتتح الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، والذي تستضيفه محافظة الاسماعيلية، في الفترة من 16 الي 22 يوليو الجاري، وينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، و يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا.

اخبار مهرجان الاسماعيلية

موضوعات متعلقة

ندوة لتكريم صفية العمرى وأحمد بدير وكمال رمزي في مهرجان الإسماعيلية الدولى

بالأسماء.. لجان تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي.. وحضور عربي بارز

مهرجان الإسماعيلية.. تكريم رجاء الجداوي في حضور ابنتها

استعراض أرض الحرية يبهر ضيوف مهرجان الإسماعيلية.. صور

ترشيحاتنا

ماذا لو.. تواجه صلاح وميسي في أوليمبياد طوكيو؟ سفير الأرجنتين يجيب

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

الإنتاج الحربي تعلن عن مبادرة " بالتعاون مع "جنرال إليكتريك" و "أيقن"

الشيخ الشعراوي .. تفاصيل أيامه الأخيرة وهل شاهد الرسول عند وفاته؟

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

انتخابات إيران مصفاة للمتشددين.. حين تصبح المقاطعة المرشح الأوفر حظا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الاتصالات

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

تخصيص لجان للطلاب المصابين بكورونا في الثانوية العامة.. حقيقة أم شائعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ