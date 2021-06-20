فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

قصص خطوبة و ارتباطات نجوم لم تكتمل لكنها تزينت بأخلاق النهايات، حيثارتبط عدد من نجوم الفن ببعضهم واتموا الخطوبة لكن منهم من أكمل علاقة الخطوبة وأتمها بالزواج وإنجاب الأطفال ومنهم من لم يكملها وانتهى الأمر بالفسخ ولكن ظلت العلاقة بين الطرفين متزينة بالاحترام وأخلاق النهايات .

خطوبة نجوم لم تكتمل بالزواج

أقبل أكثر من نجم ونجمة في بداية مشوارهم على عقد خطوبة وارتباط ولكنهم سرعان ما أعلنوا فسخ هذه الخطوبة في صمت دون ان يخرج احدهم لتفسير سبب إنهاء العلاقة لتتسم العلاقة بوصف اخلاق النهايات ومن أبرزهم منى زكي ومحمد الشقنقيري فقد تمت خطبتهما في بداية مشوارهما الفني وسرعان ما اعلنا انفصالهما في هدوء دون أن يبدي اي منهم اي تصريح عن حياتهما الشخصية .

ارتباط محمد فؤاد وصابرين

من بين تلك القصص كانت قصة محمد فؤاد وصابرين، والتي بدات قصة ارتباطهما في التسعينات، وأعلن كل منهما خطبتهما لكن القصة لم تكتمل وأعلنا انفصالهما، لكن الغريب أن محمد فؤاد وصابرين لم يعلنا سبب الانفصال ولم يتحدثا عن تلك القصة في أي مناسبة بعد ذلك، وظلت علاقتهم جيدة رغم الانفصال واتباط كل منهم باخر وانجابهم اطفالا وتكوينهما اسرة فلم يسمح اي منهم مجرد التفوه باي شئ عن تفاصيل حياته الشخصية طيلة هذه الاعوام .

محمد زيدان ومي عز الدين

من قصص ارتباط و خطوبة النجوم المفاجئة، قصة ارتباط محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق والفنانة مي عز الدين حيث اعلنا ارتباطهما وخطبتهما واستمرت العلاقة بينهما فترة ليست طولية، ليعلنا بعد ذلك انفصلهما دون إبداء أي أسباب للجمهور وفضلا ان تتسم اسرار حياتهما بالسرية دون ان يخوض اي منهم في تفاصيل عن سبب فسخ الخطوبة حتى بعد مرور عدة سنوات .

وهناك العديد من نجوم الفن دخلوا في قصص ارتباط و خطوبة لكنها لأسباب عديدة لم تكتمل ولكن ظلوا أصدقاء أو انفصلوا دون وقوع مشاكل أو تلاسن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول خطوبة و ارتباط نجوم الفن داخل الوسط لم تكتمل بالزواج من خلال الفيديوجراف التالي: