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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجذاب.. يارا تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة

صدى البلد

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع  وسائل التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت يارا في الصورة بإطلالة صباحية بدون مكياج وعلقت قائلة :" "ساري"
الأغنية الخامسة، من ألبوم "غير الناس" اللي مكمّلين فيه لتسمعوها وتشوفوها اليوم الساعة ٦ بتوقيت #دبي شاركوا بقناتي اليوتوب الرسمية اللينك في البايو، كلمات: محمد سعيد حارب
ألحان: أدهم، توزيع: نور هاشم #ساري #جديد #يارا #ألبوم_غير_الناس #يارا_لوفرز".

وكانت قد أعلنت يارا تعيينها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف .وقالت يارا بعد توقيع العقد "يسعدني للتو تلقي هذا الموعد مع اليونيسف.. أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة".

وأقيم حفل التعيين من خلال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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