التصديري للصناعات الغذائية يستهدف زيادة صادرات القطاع لتنزانيا لـ 40 مليون دولار خلال 3 سنوات

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، زيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا اربعة أضعاف على الاقل، خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل إلى 40 مليون دولار في مقابل 11.3 مليون دولار خلال 2019.

وكانت قد انطلقت أمس فعاليات البعثة التجارية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري بمشاركة 11 شركة مصرية، والتي افتتحها السفير محمد ابو الوفا سفير مصر لدى تنزانيا اعمال البعثة، وعلاء الوكيل رئيس الوفد المصري وعضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة عمل افريقيا،.

شارك في الافتتاح Edwin Rutageruka مدير عام هيئة تنمية التجارة التنزانية ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة التنزانية، وZacky Mbenna ممثلا عن جمعية رجال الاعمال التنزانيين TPSF l، والمستشار التجاري محمد عطية رئيس المكتب التجاري المصري في دار السلام

وأكد المجلس أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية لتنزانيا يعد رقم ضعيف للغاية مقارنة بصادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020 التي بلغت 3.5 مليار دولار إلى مختلف دول العالم.

ونوه بأن السعي لمضاعفة الصادرات يأتي في إطار التحرك لتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية التي من المنتظر العمل بها قريباً وتشمل كافة الدول والتكتلات التجارية الافريقية تحت اتفاقية واحدة تتيح بموجبها زيادة التجارة البينية بين دول القارة.

وأضاف المجلس أن ذلك يأتي أيضا في ظل موقع تنزانيا الجغرافي وتعدادها السكان الذى يتجاوز 60 مليون نسمة وامتلاكها ميناء من أكبر موانئ الشرق الأفريقي وهى دار السلام، الأمر الذي يجعلها نافذة كبيرة لكافة الدول الحبيسة التي تشترك في الحدود معها، بالاضافة إلى البيئة الترحيبية والعلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين والتي انعكست ظلالها في الشراكة في العديد من الملفات الاقتصادية.

وشهد اليوم الأول من البعثة زيارة جمعية رجال الاعمال التنزانيين TPSF وزيارة الى اسواق الجملة واسواق السوبر ماركت للتعرف عن قرب عن طبيعة المستهلك والاسعار ودارسة المنافسين تمهيدا للاجتماعات الثنائية التي تتم اليوم.

ولفت المجلس إلى وجود إقبال كبير ومكثف من رجال الأعمال في تنزانيا منذ الصباح للقاء الشركات المصرية العارضة وعقد الاجتماعات الثنائية.