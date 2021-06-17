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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة في معدل تشغيل مصر للطيران اليوم.. اعرف مواعيد الرحلات والوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، 71 رحلة جوية تنقل على متنهم 5482 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وجهات السفر

وتنطلق اليوم، 71 رحلة جوية تابعة لشركة مصر للطيران، بمعدل 52 رحلة دولية الي كل من تورنتو، بيروت، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، اسطنبول، فرانكفورت، موسكو، بروكسل، أبوظبي، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الدوحه، الخرطوم.

كما تسير مصر للطيران، 14 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات  5482 راكبا .

ضوابط تحليل الـ PCR

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة سواء على رحلات الناقل الوطني مصر للطيران أو رحلات خاصة وأجنبية إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

 

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