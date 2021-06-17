تعليم المنيا: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع القادم

أعلن المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن ملامح نتيجة الشهادة الاعدادية سوف تظهر الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من اعمال التجميع والإحصاء.



واضاف وكيل وزارة التعليم أننا لن نستعجل إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية، وذلك حرصا على أبنائنا الطلاب، مضيفا أن الكنترولات قامت بالمراجعة مرتين من أجل إعطاء كل طالب حقة والاطمئنان تماما على مصلحة الطالب .



ولفت إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية تجرى داخل 3 كنترولات فرعية " المنيا وملوي وبني مزار"، من العدوة شمالا، حتى ديرمواس جنوبا.





وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن مؤشرات نتائج التصحيح ستظهر لجميع المواد بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات مباشرة، وسيتم إعلان النتيجه عقب اعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي.



مشيرا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 102 ألف طالب وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 526 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.