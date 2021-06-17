قرار مهم من الكاف بشأن الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية بالموسم الجديد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تعديل مواعيد إرسال الاتحادات الأهلية لأسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل.

واستقر الكاف بشكل رسمي على مد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا الموسم المقبل ليوم 30 يوليو بدلا من 30 يونيو.



وجاء قرار بمد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية إلى 30 يوليو بعد تلقيه العديد من الطلبات من عدد من الاتحاد الأهلية .



وكان اتحاد الكرة المصري فى ورطة حقيقة بسبب قوائم الأندية المشاركة بالبطولات الإفريقية نتيجة عدم وضوح الرؤية حتى الآن وعدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .



وعلى الجانب الأخر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي التونسي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب رادس فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وأخطر الكاف بشكل رسمي، الأهلى والترجي التونسي رسميا بإقامة المباراة فى السادسة مساء السبت المقبل بدلا من التاسعة مساء.

ويلتقى الأهلي مع الترجي في تونس 19 يونيو الجاري فى رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة يوم 26 يونيو من الشهر الجاري.

واشترط الكاف الحصول على الموافقة الحكومية من قبل الأهلي والترجي لحضور عدد محدد فى المباريات المقبلة بينهما، ويرفض الكاف بشكل قاطع الموافقة على الحضور الجماهيري حال عدم الحصول على الموافقة الحكومية.

وقرر الكاف، إقامة مباريات الدور قبل النهائي بدون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا إلا إنه فتح الباب أمام الحضور الجماهيري من جديد حال موافقة الحكومات الخاصة بالأندية المشاركة.

وقرر الكاف، إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين.