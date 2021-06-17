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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالبطاقات البنكية .. خدمة جديدة لتسديد رسوم عبور الأنفاق بمدن القناة

قناة السويس تعلن
قناة السويس تعلن عن خدمة جديدة لعابري الانفاق

أعلنت هيئة قناة السويس، عن بدء تفعيل استخدام البطاقات البنكية أو رمز الاستجابة السريع QR فى سداد خدمة العبور من جميع محاور العبور “أنفاق، كبارى عائمة، معديات” بمدن القناة الثلاثة الإسماعيلية، بورسعيد، السويس".

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 وذلك من خلال التعاون بين هيئة قناة السويس و البنك الأهلي المصري لتوفير نظم سداد آليه لتمكين العابرين من استخدام البطاقات البنكية أو أمر الاستجابة السريع QR لسداد خدمة العبور بأمان وسهولة ويسر.

كما سيتم توفير منافذ تابعة للبنك الاهلى المصرى بالقرب من بوابات التحصيل بالانفاق لتوزيع البطاقات البنكية والتى تعمل على شبكة المدفوعات الوطنية ميزة مجاناً على العابرين، وذلك فى اطار التماشى مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى والسداد الإلكترونى.

هيئة قناة السويس قناة السويس البطاقات البنكية استخدام البطاقات البنكية لبطاقات البنكية الخاصة

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