سياحة النواب: تصريحات وزيرة الصحة الألمانية ترويج كبير لجذب السائحين لمصر

أشاد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب ، بالقضايا التى تناولتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و"سابين وايز" وزيرة الدولة بوزارة الصحة الألمانية خلال اجتماعهما عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، وذلك بمشاركة السفير خالد جلال سفير مصر في ألمانيا، وبحضور الدكتورة نيفين النحاس، رئيس قطاع الدعم الفني بوزارة الصحة ومديرة المكتب الفني للوزيرة.

واعتبر " إدريس " فى بيان له اصدره اليوم تهنئة وزيرة السياحة الألمانية لمصر على الخطوات الجادة التي اتخذتها لتصنيع لقاح فيروس كورونا وأول إنتاج للقاح خلال أيام ، مؤكدا أن مصر مقصد سياحي هام ومتميز للشعب الألماني بأنها بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكداً ان تهنئة وزيرة السياحة الألمانية لمصر على تصنيع لقاح فيروس كورونا هو دليل قاطع على نجاح مصر فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتاج لقاح فيروس كورونا محلياً لتكون مصر مركزاً اقايمياً كبيراً لتصدير هذا اللقاح لمختلف الاسواق العربية والافريقية .

كما أشاد النائب أحمد إدريس بتاكيد الدكتور هالة زايد خلال إلقاء بأن مصر من أقل الدول في معدل الإصابات بالنسبة لعدد سكانها البالغ أكثر من 100 مليون مواطن بالإضافة إلى حوالي 7 ملايين غير مصري مقيم على أرض مصر، وذلك مقارنة بمعدلات الإصابة العالمية.

وأنه بالرغم من مرور مصر بـ 3 موجات لفيروس كورونا إلا أن معدلات الإصابة في فترات الذروة لم تتجاوز 1700 حالة في اليوم.

اضافة الى استعراض الدكتورة هالة زايد للتجربة المصرية في إدارة الجائحة وما بذلته الدولة من جهود للتصدي لفيروس كورونا وتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين من خلال تطوير شبكة المعامل بوزارة الصحة وتجهيز مستشفيات الوزارة البالغ عددها أكثر من 605 مستشفى، بالإضافة إلى التعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص.

وأن مصر تنتج أكثر من 95% من احتياجات الأدوية بصفة عامة، و 100% من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر قدمت مساعدات طبية لـ 38 دولة عربية وأفريقية لمساندتها في مواجهة الجائحة.