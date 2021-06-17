حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في كفر الشيخ.. صور

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، الحملة الموسعة لإزالة الإعلانات، بشرق وغرب كفر الشيخ، والتي أسفرت عن إزالة الإعلانات بشارع الخليفة المأمون، بشرق كفر الشيخ، وشارع سكة روينة بغرب المدينة، وما زالت الحملة تقوم بأعمالها في شوارع العاصمة.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، وكذلك المعلقة على أعمدة الإنارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه أصحاب تلك الإعلانات.



ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باستمرار تلك الحملات بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات حتى يتم إزالة جميع اللوحات الإعلانية العشوائية والتي لم يتم إصدار ترخيص لها، مشدداً بتحرير المحاضر القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك الإعلانات.



جاء ذلك بحضور رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وهيثم عطية، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعبد العزيز جمعة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ومحمد عطيه، مساعد رئيس حي شرق، وعبد الخالق مصطفى، مساعد رئيس حي غرب، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق.

FB_IMG_1623924455899

FB_IMG_1623924444342