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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، الحملة الموسعة لإزالة الإعلانات، بشرق وغرب كفر الشيخ، والتي أسفرت عن إزالة الإعلانات بشارع الخليفة المأمون، بشرق كفر الشيخ، وشارع سكة روينة بغرب المدينة، وما زالت الحملة تقوم بأعمالها في شوارع العاصمة.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، وكذلك المعلقة على أعمدة الإنارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه أصحاب تلك الإعلانات.


ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باستمرار تلك الحملات بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات حتى يتم إزالة جميع اللوحات الإعلانية العشوائية والتي لم يتم إصدار ترخيص لها، مشدداً بتحرير المحاضر القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك الإعلانات.


جاء ذلك بحضور رضا رجب، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وهيثم عطية، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وعبد العزيز جمعة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ومحمد عطيه، مساعد رئيس حي شرق، وعبد الخالق مصطفى، مساعد رئيس حي غرب، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق.

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كفر الشيخ مخالفة الوحده المحلية رفع الإشغالات محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين شرطة المرافق ازالة الاعلانات

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