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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تحصل على 5 شهادات دولية

صدى البلد

حصلت مستشفى شفاء الأورمان على 5 شهادات دولية جديدة، وذلك ضمن فعاليات مشروع مشترك بين مستشفي شفاء الاورمان والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية لقياس جودة الإشعاع لأجهزة المعجل الخطي التى تعمل لخدمة الآلاف من مرضى السرطان فى صعيد مصر بالمجان تماماً.

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ومن جانبه قال  محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه حصلت المستشفى على 5 شهادات دولية جديدة تؤكد إلتزامها بالمعايير الدولية فى كل خطوة تسير خلالها للتخفيف عن مرضى السرطان من أبناء الصعيد وباقى محافظات مصر، حيث حصلت على تلك الشهادات ضمن المشروع المشترك بين المستشفى و والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم الإشراف الدولى عليه بهدف التأكد من جودة الإشعاع الذي يتلقاه مرضي شفاء الاًورمان، وذلك طبقاً لمواصفات هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه عقب نهاية الأعمال فى المشروع المشترك قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، حصل المستشفى على تلك الشهادات الخمسة لما تقدمه من معايير ومواصفات دولية مميزة فى العمل لخدمة أبناء الصعيد.

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