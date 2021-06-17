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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جديد لـ الدولار | تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الدولار
ارتفاع جديد لـ الدولار

واصل الدولار مكاسبه، اليوم الخميس، بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسواق، بالتلميح إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة، وينهي برنامجا طارئا لشراء السندات في وقت مبكر عما كان متوقعا.

وقدم مسؤولو مجلس الاحتياطي توقعات لجدول زمني متسارع لزيادات أسعار الفائدة، وشرعوا في الحديث حول كيفية إنهاء المشتريات الطارئة للسندات، وذكروا أن جائحة كوفيد-19 لم تعد تشكل قيدا أساسيا على التجارة الأمريكية.

وذكرت أغلبية من 11 مسؤولا بالمركزي الأمريكي أنه من المتوقع زيادة أسعار الفائدة مرتين على الأقل بواقع ربع نقطة في 2023 وأضافوا في بيانهم، أنهم سيبقون على سياسة داعمة في الوقت الحالي لتشجيع تعافي سوق العمل.

وصعدت عوائد الخزانة الأمريكية بأكبر قدر، منذ أوائل مارس، بينما تراجعت الأسهم.

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وبعد أن سجل أمس الأربعاء، أكبر مكسب يومي منذ مارس2020، استقر الدولار خلال الجلسة الآسيوية، وواصل مكاسبه مع فتح الأسواق في أوروبا.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 91.613، وهو أعلى مستوياته في شهرين ونزل اليورو مقابل الدولار، ليجري تداوله عند أقل مستوى في شهرين البالغ 1.1951 دولار.

وخسر الجنيه الإسترليني والدولار الكندي، واستفاد كلاهما من توقعات، بأن البنكين المركزيين في البلدين سيشددان السياسة على نحو أسرع من المركزي الأمريكي. وتراجعت العملتان لأدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.

لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع بعد بيانات أظهرت أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الأول وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 %، خلال الجلسة إلى 0.70645 دولار أمريكي.

وفي ظل تراجع أسواق الأسهم، لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا على الشهية للمخاطرة، عند 0.7613 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهرين في وقت سابق من الجلسة.

وأفصحت أستراليا أيضا، عن بيانات إيجابية، إذ فاق معدل توفير الوظائف التوقعات في مايو، ونزلت البطالة إلى مستويات متدنية سجلتها قبل الجائحة.

وفي العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند نحو 39300 دولار، مرتفعة قليلا خلال الجلسة. وصعد الإيثر 3.8 % إلى 2436 دولارا.

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