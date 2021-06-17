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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الكيانات التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية لتقديم الخدمات الطلابية ، فضلاً عن إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، مؤكدا توقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية من الجهات المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم دون تهاون

وأضاف المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملات تفتيشيه على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة لمراجعة التراخيص القانونية لتلك المراكز فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، حرصآ على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.

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وأشار المحافظ الي انه أسفرت تلك الحملات عن غلق ٣ مراكز للدروس مخالفة تُدار بدون ترخيص ووجود أعداد كبيرة من الطلاب داخل المركز مما يمثل خطر على حياتهم للإصابة بفيروس كورونا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري، لتسهيل حركة النقل والإنتقال وجذب الإستثمارات ومشروعات التنمية والقضاء على التكدس والزحام المروري وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين ، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

أوضح المحافظ أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من يوليو 2014 وحتىمايو 2021 شهدت محافظة الشرقية رصف وتطوير عدد من الطرق بمراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 532 كيلو متر وبتكلفة 3 مليار و 930 ألف جنيه، لافتاً إلي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري برصف وتطوير عدد من الطرق بإجمالي أطوال 168 كم وبتكلفة 3 مليار و 209 مليون جنيه  ، وقيام مديرية الطرق والنقل برصف وتطوير عدد من الطرق بإجمالي أطوال 364 كم وبتكلفة 721 مليون جنيه وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الي رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الجانبية والضيقة التي لايزيد عرضها عن 3 امتار ببلاط الانترلوك لتقديم افضل الخدمات لقاطنيها.

 

أضاف محافظ الشرقية أنه خلال تلك الفترة تم الإنتهاء من إنشاء 4 كباري ( الصدر بالزقازيق – أبو حماد العلوي – الأشراف العلوي – شرويدة) بتكلفة 527 مليون جنيه ، وكذلك جاري  إنشاء نفق أبو حسين بمدينة الزقازيق بتكلفة 25 مليون جنيه وذلك بهدف خلق السيولة المرورية المطلوبة امام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وزارة التعليم فيروس كورونا حملات تفتيشية الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات الاحترازية التعليم

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