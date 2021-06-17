عاد إلى بيته.. بارما يعلن ضم بوفون

أعلن نادي بارما الإيطالي، عودة جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق، لصفوفه، بداية من الموسم المقبل 2021 - 2022.

ونشر نادي بارما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو تقديمياً لـ بوفون، وكتب: "لي عاد إلى حيث ينتمي، لقد عاد إلى منزله".

كان بوفون أعلن رحيله، عن يوفنتوس، عقب نهاية موسم 2020 - 2021، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

ورفض بوفون عرضًا مؤخرًا من نادي برشلونة الإسباني، مؤخرًا، لرغبته في الانضمام إلى نادٍ، يضمن فيه فرصة اللعب أساسيا، حسبما أشارت تقارير صحفية.

وهبط بارما إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب الكالتشيو الموسم المنقضي.

وبدأ بوفون مسيرته الكروية في بارما، حيث لعب في صفوفه في الفترة من 1991 حتى 2001، لينضم بعدها إلى نادي يوفنتوس.