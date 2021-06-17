عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاد إلى بيته.. بارما يعلن ضم بوفون

بارما يعلن ضم بوفون
بارما يعلن ضم بوفون

أعلن نادي بارما الإيطالي، عودة جانلويجي بوفون  حارس يوفنتوس السابق، لصفوفه، بداية من الموسم المقبل 2021 - 2022.

 

ونشر نادي بارما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو تقديمياً لـ بوفون، وكتب: "لي عاد إلى حيث ينتمي، لقد عاد إلى منزله".

 

كان بوفون أعلن رحيله، عن يوفنتوس، عقب نهاية موسم 2020 - 2021، دون الكشف عن وجهته المقبلة.

 

ورفض بوفون عرضًا مؤخرًا من نادي برشلونة الإسباني، مؤخرًا، لرغبته في الانضمام إلى نادٍ، يضمن فيه فرصة اللعب أساسيا، حسبما أشارت تقارير صحفية.

 

وهبط بارما إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بعد احتلاله المركز الأخير في جدول ترتيب الكالتشيو الموسم المنقضي.

 

وبدأ بوفون مسيرته الكروية في بارما، حيث لعب في صفوفه في الفترة من 1991 حتى 2001، لينضم بعدها إلى نادي يوفنتوس.

 

بارما نادي بارما بوفون جانلويجي بوفون عودة بوفون

موضوعات متعلقة

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

الدوري الإيطالي| يوفنتوس يهزم جنوى بثلاثية ويواصل مطاردة ميلان على الوصافة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يضرب جنوى بهدفين في الشوط الأول

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام جنوى بـ الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى لمواصلة مطاردة ميلان على الوصافة أمام جنوى

يوفنتوس يهزم نابولي 2-1 في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يفتتح المؤتمر الإفريقي الدولي للطب الرياضي

ماذا لو.. تواجه صلاح وميسي في أوليمبياد طوكيو؟ سفير الأرجنتين يجيب

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

الإنتاج الحربي تعلن عن مبادرة " بالتعاون مع "جنرال إليكتريك" و "أيقن"

الشيخ الشعراوي .. تفاصيل أيامه الأخيرة وهل شاهد الرسول عند وفاته؟

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الاتصالات

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

تخصيص لجان للطلاب المصابين بكورونا في الثانوية العامة.. حقيقة أم شائعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ