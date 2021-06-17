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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. النيابة العامة تفتح تحقيقا بشأن محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد

قيس سعيد
قيس سعيد

أعلنت النيابة العامة التونسية،  اليوم الخميس، فتح تحقيق بشأن محاولة اغتيال رئيس البلاد قيس سعيد.

وحسب وسائل إعلام تونسية، أعلنت وزارة العدل أن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان وجهت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة حول محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.

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وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد،أعلن في وقت سابق، أن هناك مؤامرة حول السعي لإزاحته عن منصبه بأي شكل حتى عن طريق الاغتيال.

وقال قيس سعيد، إن هناك من يسعى لاغتياله، مضيفًا أنه ”من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال“.

وتابع: ”خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جواسيس ومخبرين أي منقلب ينقلبون“.

وشدد سعيد على أنه“ لا مجال لترك الدولة في مهب الصفقات ولا مجال لترك الشعب جائعا يقتات من فضلات القمامة“، مشيرا إلى أن ”البعض يعمل في الأيام الأخيرة على مزيد التجويع وعلى مزيد الخراب“.

الرئيس التونسي وزارة العدل اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد النيابة العامة التونسية

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