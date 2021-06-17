تحدى الزمالك .. موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس خوض 3 مباريات قوية بمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 تجمع كل من الإسماعيلى أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة والزمالك ضد أسوان .



تبدأ مباريات اليوم بمواجهة الإسماعيلى أمام غزل المحلة فى تمام الساعة الخامسة مساء ومن المقرر أن يتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 2 .

ويسعى الإسماعيلى إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المراكز الدافئة فى جدول ترتيب الدوري خاصة بعد الانتصارات الممتالية والعروض الجيدة التى قدمها الفريق فى الجولات الأخيرة الماضية تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.



وفى المقابل ، يخوض المحلة بقيادة مدربه خالد عيد مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الفترة الأخيرة .



وفى تمام الساعة السابعة يلتقى الاتحاد السكندري مع مصر للمقاصة بملعب الإسكندرية وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 أيضا .



ويدخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن مباراة اليوم أمام مصر للمقاصة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل العودة إلى الطريق الصحيح والسير بخطى ثاتبة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري .

وفى المقابل ، يسعى مصر للمقاصة بقيادة مدربه محمد عظيمة إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل الاستمرار فى منطقة المنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب .

وفى السابعة مساء أيضا يلعب الزمالك أمام أسوان باستاد القاهرة وسيتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 .



ويخوض الزمالك بقيادة مدربه كاتيرون مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على حصد لقب المسابقة ، وفى المقابل يسعى فريق أسوان إلى تقديم عرض قوى بقيادة مدربه علاء عبدالعال .