ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا تدريجي في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، غدا الخميس، ويكون الطقس غداً، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يبقى معتدل على السواحل الشمالية.

الطقس غدا

ويكون الطقس غدا، ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21، السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25.