عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ المشروع القومى لمترو الانفاق.. قطع المياه لمدة ١٢ ساعة عن بعض المناطق في الجيزة

مياه الشرب
مياه الشرب

نوهت محافظة الجيزة، إلى أنه فى إطار تنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق " مما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال فطم خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف المصري الكبير مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك إعتبارآ من الساعة الثامنة مساء غدآ الجمعة الموافق ٢٠٢١/٦/١٨ حتي الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/١٩ .

 

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( مساكن ضباط الرماية والشباب ، حدائق الأهرام ،  كوم بكار ، عزبة جبريل ، منشية البكاري ، غطاطي ، فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتي الرماية ، الهرم ومتفرعاته من الطالبية وحتي الرماية ).

 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالمواعيد المحددة والإنتهاء من الأعمال خلال فترة الانقطاع .


كما وجه المحافظ حي الهرم بالمتابعة الميدانية أثناء التنفيذ وإعادة الشيء لإصله فور الإنتهاء من تنفيذ الأعمال مباشرة" .

 

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمستشفيات  والمنشأت العامة والخاصة بتخزين مايكفى إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( ١٢٥ ) .

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.31 %

اخبار المحافظات اخبار الجيزة مياة الشرب قطع المياة مترو الأنفاق

موضوعات متعلقة

لملاحظة لقواه العقلية.. إيداع سفاح الجيزة مستشفى الأمراض النفسية لمدة شهرين

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لــ 70 قرية بالمحافظة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يفتتح المؤتمر الإفريقي الدولي للطب الرياضي

ماذا لو.. تواجه صلاح وميسي في أوليمبياد طوكيو؟ سفير الأرجنتين يجيب

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

الإنتاج الحربي تعلن عن مبادرة " بالتعاون مع "جنرال إليكتريك" و "أيقن"

الشيخ الشعراوي .. تفاصيل أيامه الأخيرة وهل شاهد الرسول عند وفاته؟

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الاتصالات

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

تخصيص لجان للطلاب المصابين بكورونا في الثانوية العامة.. حقيقة أم شائعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ