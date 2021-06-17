لتنفيذ المشروع القومى لمترو الانفاق.. قطع المياه لمدة ١٢ ساعة عن بعض المناطق في الجيزة

نوهت محافظة الجيزة، إلى أنه فى إطار تنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق " مما يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال فطم خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف المصري الكبير مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك إعتبارآ من الساعة الثامنة مساء غدآ الجمعة الموافق ٢٠٢١/٦/١٨ حتي الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٦/١٩ .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى ( مساكن ضباط الرماية والشباب ، حدائق الأهرام ، كوم بكار ، عزبة جبريل ، منشية البكاري ، غطاطي ، فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتي الرماية ، الهرم ومتفرعاته من الطالبية وحتي الرماية ).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالمواعيد المحددة والإنتهاء من الأعمال خلال فترة الانقطاع .



كما وجه المحافظ حي الهرم بالمتابعة الميدانية أثناء التنفيذ وإعادة الشيء لإصله فور الإنتهاء من تنفيذ الأعمال مباشرة" .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمستشفيات والمنشأت العامة والخاصة بتخزين مايكفى إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( ١٢٥ ) .