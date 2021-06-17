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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام ايمن من حفل تخرج ابنها

من حفل التخرج.. ريهام أيمن تحتفل بتخرج ابنتها في الحضانة

ريهام ايمن و ابنتها
ريهام ايمن و ابنتها ليليا

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بتخرج ابنتها ونشرت صورًا جديدة لهم من حفل التخرج على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت ريهام أيمن قائلة: “حفل تخرج ليليا من الحضانة”. 

 

يذكرأن ريهام أيمن احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس، من الفنان شريف رمزي.


وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق  ست سنوات على الأقل وعمر يذهب.. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط، أريد أن أقضي بقية حياتي معك.. أحبك".


كانت ريهام أيمن تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما “ليليا”.

 

في سياق آخر تعافت الفنانة ريهام أيمن،  من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة. 


ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى". 


وأعلن الفنان شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.


وغرّد على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".

شريف رمزي التواصل الاجتماعي انستجرام الفن عيد زواج حسابها الشخصي تخرج ابنها ريهام ايمن

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