غداً.. ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

تختتم فعاليات المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته الثامنة برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان غداً الجمعة على مسرح بئر يوسف بالقلعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام" ، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول " كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوبالسودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة الى إقامة ورشة فنية دولية، حيث تُشارك فيها جميع الفرقفى حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلامبقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

يقيم المهرجان وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلسالأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب،وقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ، وبالتعاون مع وزارة الآثاروالسياحة، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة ، محافظة القاهرة والبنك الأهلى وبنك مصر.

يُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير "عصمتداوستاشى"و الفنانه "محاسن الحلو"، من السودان "الفنان عبد القادر سالم"، من السنغال "الفنان دودونداى روز، كمايكرم المهرجان باباتوندى أو لاتونجى " أمريكى نيجيرى"، ومن كولومبيا "توتولامومبوسينا ، لاقى المهرجان نجاحاًكبيراً على المستوى الجماهيرى ووسائل الإعلام, على مدار أيام المهرجان .