الطب البيطري بالبحر الأحمر يسلم 375 رأس أغنام لأهالي حلايب

قامت مديرية الطب البيطرى في البحر الأحمر، بتسليم ٣٧٥ رأس أغنام لـ ١٢٥ أسرة مستحقة “المرحله الثالثة” بمدينة حلايب، وذلك ضمن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبتنفيذ من الجهاز التنفيذي للمشروعات الشاملة التابع لوزارة الزراعة وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وتوجه الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، مع أطباء وحدة ابورماد البيطرية حيث تم فحص وترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتأمين.

وأشار مدير عام الطب البيطري فى تصريحات صحفية له، إلي إنه تم تسليم الأغنام لـ ١٢٥ أسرة مستحقة بواقع ٢ رأس نعجه عشار ونعجة بالخلفه، وتسليم ١٨٠ كيلوا جرام من داريس البرسيم الحجازي.

وأضاف مديري مديرية الطب البيطرى، إنه تم عمل ندوة إرشادية لتوعية المواطنين والأسر المستفيده بكيفية التعامل مع الأغنام وكذلك شروط التأمين، مشيرا إلي أن ذلك لخدمة أهالينا في مدن الجنوب وذلك حرصا من القياده السياسية على رفع العبء عن أهالينا وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي سياق اخر ، واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، الإثنين، إتمام عملية نقل عدد من أهالي منطقة زرزارة إلى منطقة بديل العشوائيات «حي الروضة» وذلك عقب إنهاء اجراءات التوريد الخاصة بمستحقي المرحلة الثانية.



وأوضحت رئيس المدينة أنه تم نقل 25 أسرة حتي الآن للمساكن الجديدة وتم توفير سيارات من مجلس المدينة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً إلى مقر إقامتهم الجديد في بديل العشوائيات بحى الروضة، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.



وأكدت المغربي أن الوحداتالسكنية بديل العشوائيات مساحتها 90 متر، والمنزل مساحته 150 متر، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن بمرافق كاملة (مياه- كهرباء- غاز- وصرف صحي)، مؤكدةً أن إجمالى الأسر التي تم نقلها حتي الآن إلى بديل العشوائيات بالروضة بمدينة سفاحا 11 أسرة من المستحقين بالمرحلة الثانية .

وأشارت المغربي، إلى أن الإزالة بمنطقة زرزارة تتسم بالصعوبة نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية والصخرية لذلك تمت أغلبها باستخدام الأدوات اليدوية، كما سادت فرحة كبيرة بين الأهالى.