نشرة المرأة.. 6 أضرار للمشروبات الغازية وعادات تجعل بشرتك أكبر لسنوات

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي في نقاط مفصلة...

نشرة المرأة والصحة

6 أضرار للإفراط فى تناول المشروبات الغازية

نشر موقع صدى البلد تقرير عن أضرار عديدة تحدث لك عند تناول المشروبات الغازية وخاصة كل يوم لذا عليك التوقف عن تناولها إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد

بطرق مختلفة ..حضري طبق سلطة غير تقليدى

لا غنى عن طبق السلطة على مائدتك اليومية إذا كنت من محبي التغيير.. إليك طريقة عمل سلطة سيزر بالمقادير والخطوات على طريقة الشيف الشربينى .

عادات تجعل بشرتك أكبر لسنوات

نشر موقع صدى البلد تقرير عن العادات اليومية التى تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع فيما يلي عادات غذائية أخرى ستسمح لك بالبقاء أصغر سناً لفترة أطول وفقا لموقع برايت سايد .

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من مغلى الكركم

نشر موقع صدى البلد تقرير عن الفوائد الصحية الغير متوقعة لتناول الكركم لصحتك، فهو يساعد على علاج مرض السكرى ويعمل كمنق طبيعى للدم.. إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندى :

الريجيم المائي.. هل هو فعال في إنقاص الوزن؟

نشر موقع صدى البلد تقرير عن الرجيم المائى فهو من الرجيمات التى يقبل الكثيرون على اتباعها مؤخرا ، فهو يساعد على إنقاص الوزن بشكل فعال إذا كنت شخصًا يتمتع بصحة جيدة ، فربما لن يؤذيك إتباعه لبضعة أيام

علاج ألم عصب الأسنان بالبيت بأسهل الطرق

نشر موقع صدى البلد تقرير عن العلاجات المنزلية على علاج ألم عصب الأسنان بالبيت ، أو قتل البكتيريا الضارة أو تعمل كعامل تخدير في المشكلات البسيطة، يمكن الوقاية من معظم هذه الأنواع من آلام الأسنان عن طريق التنظيف المنتظم.