فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر
ظهر فطر آخر يسمى بـ داء الفطر الأخضر حيث سجلت الهند أول إصابة بـ داء الفطر الأخضر وظهرت أعراض عدوى الفطر الأخضر على شخص يبلغ من العمر 38 عاما في الهند، والذي لا يعرف عنه الكثيرون أي معلومات، فلم يمر سوى أسابيع قليلة على ظهور داء الفطر الأسود الذي أثار قلق العالم من جديد بعد تفشي فيروس كورونا ليبدأ البشر في جمع معلومات عنه للتعرف عليه لتضربهم صدمة جديدة.
معلومات عن داء الفطر الأخضر
أعلنت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى داء الفطر الأخضر لـ متعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش"، ما يضع الهند في موقف صعب إلى جانب ما تواجهه يوميا من آلاف المصابين بفيروس كورونا.
الهند وداء الفطر الأخضر والأسود والأبيض