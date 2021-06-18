فيديوجراف| الهند تسجل أول إصابة.. معلومات مهمة عن داء الفطر الأخضر

ظهر فطر آخر يسمى بـ داء الفطر الأخضر حيث سجلت الهند أول إصابة بـ داء الفطر الأخضر وظهرت أعراض عدوى الفطر الأخضر على شخص يبلغ من العمر 38 عاما في الهند، والذي لا يعرف عنه الكثيرون أي معلومات، فلم يمر سوى أسابيع قليلة على ظهور داء الفطر الأسود الذي أثار قلق العالم من جديد بعد تفشي فيروس كورونا ليبدأ البشر في جمع معلومات عنه للتعرف عليه لتضربهم صدمة جديدة.

معلومات عن داء الفطر الأخضر

أعلنت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى داء الفطر الأخضر لـ متعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش"، ما يضع الهند في موقف صعب إلى جانب ما تواجهه يوميا من آلاف المصابين بفيروس كورونا.

الهند وداء الفطر الأخضر والأسود والأبيض

جاء الإعلان عن أول إصابة بـ الفطر الأخضر في الهند ليتم الكشف عن معلومات حول هذا الداء عقب ظهور الفطر الأسود والفكر الأبيض في الهند أيضا، وهي فطريات تهاجم أصحاب المناعة الضعيفة، وتشتغل إجهاد الجهاز المناعي الذي انهمك في مقاومة كورونا وتتصيده فريسة سهله وتجهز على صاحبه، لتصبح الهند أول بلد يجمع تلك الفطريات في وقت واحد في تلك المرحلة الصعبة من مواجهته لفيروس كورونا.

فهل ينضم داء الفطر الأخضر لقائمة المخاطر التي يواجهها العالم؟

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أعراض داء الفطر الأخضر وتسجيل أول إصابة به في الهند من خلال الفيديو جراف التالي.