البحر الأحمر: توافد المعلمين لتلقى لقاح كورونا

توافد معلمو مدينة الغردقة في البحر الأحمر، اليوم الخميس، على مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بإدارة الغردقة لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة وحرصها على سلامة المواطنين.

وأكد هشام منير مدير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن القيادة السياسية تضع التعليم في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن التطعيم تم بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه تم تخصيص مدرسة محمد الطيب الرسمية للغات بإدارة الغردقة التعليمية، لتلقي المعلمين والإداريين لقاح كورونا وخصوصاً المشاركين في الامتحانات حرصاً على سلامتهم.

في سياق آخر، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هناك تأنيا في التصحيح حتى يحصل كل طالب على حقه.