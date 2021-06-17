رئيس جامعة السادات: ننافس بقوة في الأبحاث الدولية

قال الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إن الإنجازات التعليمية ملحوظة بشكل كبير فى ملف التعليم العالى، ومنها تدشين 5 جامعات حكومية على مدار السبع سنوات الماضية بإجمالي 27 جامعة حكومية، وذلك فى أماكن مرسى مطروح، والعريش، وسيناء، بهدف نشر التعليم على نطاق محافظات مصر.



وأضاف رئيس جامعة السادات، خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الجامعات الخاصة المصرية تخطى عددها 30 جامعة، والذى يشير بدوره لنشر مظلة التعليم العالى على أكبر نطاق ممكن، خاصة أن القيادة السياسية ترغب فى توفير جامعة لكل مليون مواطن، لافتا لوجود 3 ملايين طالب فى التعليم الجامعى ونريد تحقيق الإتاحة وفرص أكبر للطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعى.

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وأشار الدكتور أحمد بيومى إلى أن الدولة المصرية تحقق الإتاحة والجودة فى ملف التعليم العالى والذى ينعكس بدوره على وجود مصر فى التصنفيات العالمية للجامعات، والذى لم يكن متاحا قبل 7 سنوات.

وأكد رئيس جامعة السادات أن مصر موجودة بقوة فى التصنيفات العالمية، وحققت أفضل تصنيفات عالمية فى التخصصات الطبية والهندسية، منوها بأن دخول مصر التصنيفات العالمية يكون عن طريق جودة الأبحاث العلمية.



ولفت إلى أن الأبحاث العلمية تصنف وفق الجودة العالية التى تنشر فى مجالات علمية مرموقة والاستشهاد بها عالميا.

ونوه رئيس جامعة السادات إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالبحث العلمى والتعليم العالى عن طريق توفير فرص أكبر للباحثين فى الجامعات، وتتيح فرصة كبيرة للباحثين تمويل أبحاثهم وتشجيع للنشر العلمى الدولى ورصد مكافآت بشأن هذا الأمر.

وأوضح الدكتور أحمد بيومى أن التبادل العلمى بين مصر والخارج ونشر الأبحاث العلمية للدارسين يؤدى لارتقاء منظومة البحث العلمى.



وذكر رئيس جامعة السادات أن التصنيفات العالمية فى التعليم العالى والبحث العلمى يؤدى بدوره للاعتراف الشهادة الجامعية التى يحصل عليها الباحث العلمى، لافتا إلى أن التعليم مجال لارتقاء الأمم وكلما ارتقى ساعد على تنمية الشعوب والبنية التحتية للمواطن ، مشيرا إلى أن ظروف التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا وهو ما واكبه المجلس الأعلى للجامعات بتعديل القوانين.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق مؤخرا على مقترح لجنتي قطاع السياحة والفنادق وقطاع التمريض بشأن وضع اختبارات القدرات الخاصة بكليات السياحة والفنادق والتمريض قبل الترشح لمكتب التنسيق.

وأوضح رئيس جامعة السادات أن المجلس استعرض دليل البرامج الحكومية المصرية الجديدة للعام 2021/2022 والمعد من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ استعداداً لوضعه على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي، ومكتب التنسيق، والمجلس الأعلى للجامعات مع بداية أعمال مكتب التنسيق لعام 2021.