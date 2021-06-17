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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عابد يطالب بانشاء مفوضيه عربيه  لحقوق الانسان

بالصور.. تكريم علاءعابد من لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية لدروه في مجال حقوق الانسان

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد أثناء تكريمه من لجنة الميثاق

طالب النائب علاء  عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، و رئيس لجنة مكافحة الارهاب بالبرلمان العربى ورئيس لجنة النقل والمواصلات ، مجلس النواب المصري بإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان. 

 

يطالب بإستحداث منصب المفوض العربي

 

 كما طالب  في كلمته  بافتتاح منتدى لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية إستحداث منصب المفوض العربي السامي لحقوق الإنسان التابع إلى جامعة الدول العربية، باعتباره صوتاً مستقلاً ذا حجية.

 

ودعا عابد في ورقه العمل التي قدمها للمنتدي إلي تحديث وتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث ينسجم مع التطوارت العالمية بشأن قضايا حقوق الإنسان محددا الاهداف التي يجب ان يقوم عليها التطوير ومنها    استحداث آليات جديدة بالميثاق تتعلق بمتابعة وضمان التزام الدول بما جاء بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعديلاته، والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ، و بلورة آلية عربية لتقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال التقييم الذاتي وتقييم مؤسسات حقوق الإنسان النظيرة لها في الدول العربية .

 

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مطالب بـ تطوير آليات وأدوات عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 

وطالب بضروره  تطوير آليات وأدوات عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)، وتحويلها إلى المجلس العربي لحقوق الإنسان إسوة بآليات العمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان و إستحداث منصب المفوض العربي السامي لحقوق الإنسان التابع إلى جامعة الدول العربية، باعتباره صوتاً مستقلاً ذا حجية. 

 

 

 

 واكد عابد في كلمته علي ضروره تقديم تصور متكامل حول تطوير آلية التقارير المُقدمة من الدول العربية إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والاستفادة من الآليات والتجارب الدولية والإقليمية و إستحداث وسائل التحقيق وإجراءات التظلم وتقديم الشكاوى على الانتهاكات من قِبل المستفيدين بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان و أنظمة إضافية في إطار منظومة جامعة الدول العربية مثل المقررين الخاصين لدراسة بعض القضايا أو أوضاع حقوق الإنسان في أحد الدول العربية . 

 

 

 ودعا الي  إنشاء آليات الإنذار المبكر لحماية حقوق الإنسان؛ والتي تسهم في تعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات وتوفير سبل الإنصاف بشأن قضايا حقوق الإنسان و الإسراع في الانتهاء من مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان . 

 

 كما طاب بوضع برامج عمل لمعالجة آثار النزاعات والحروب بهدف حماية السلم الاجتماعي في المنطقة، وتعزيز المساءلة والعدالة، وإجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة للمرحلة الدائمة.

 

 

 

واكد عابد في مستهل كلمته  انه تشرف بالدعوة الكريمة المقدمة من المستشار الفاضل جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وقدم له  ولأعضاء اللجنة الموقرة وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخالص التقدير والاحترام على تنظيم هذه الفاعلية الهامة، وعلى إطلاق وتدشين منتدي لجنة حقوق الإنسان العربية

 

 ووصف المنتدي بانه  أحدث الآليات لتفاعل اللجنة مع المهتمين بمجال حقوق الإنسان في الوطن العربي، وبما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكوين منصة عربية فاعلة تجمع بين الأكاديميين والخبراء والممارسين في مجال وقضايا حقوق الإنسان في العالم العربي . 

 

 

واكد عابد ان الدول العربيه تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وترسيخ قيم وثقافة حقوق الإ نسان ويتضح ذلك جلياً من خلال ما تشهده آليات حقوق الانسان من تطور مستمر، وقال :على المستوى العربي تم استحداث العديد من الآليات العربية لتكون ضمانة لحماية حقوق المواطن العربي وصون كرامته، مثل المحكمة العربية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الانسان، المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي ، لتصبح هذه الآليات استكمالاً لمسيرة الاهتمام من الدول العربية بقضايا حقوق الإنسان. 

 

وقدم عابد ورقة عمل متكاملة تتقاطع مع خارطة طريق عمل اللجنة العرية لحقوق الإنسان، وتمثل نقطة انطلاق ودفع لاستراتيجية حقوق الإنسان العربية .

 

 وفي نهايه حفل الافتتاح قام المستشار المري رئيس لجنه حقوق الانسان العربيه، والسفيره هيفاء ابوغزاله  الأمين العام المساعد لجامعه الدول العربية والسفيرة مني جفون نائب رئيس لجنه حقوق الانسان العربيه بتكريم النائب علاء عابد  تقديرا لدوره في اعلاء قيم حقوق الانسان في مصر والوطن العربي .

 

 

 

 

 

علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي مجلس النواب مفوضية عربية جامعة الدول العربية حقوق الإنسان لجنة الميثاق

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