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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية

إعدام 1.2 طن أغذية وغلق 6 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية. 

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وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ٦ منشآت غذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات والحسينية، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و ٣٧٢ كجم مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٨٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

 

 إقامة سوق الثلاثاء للمواشي بمدينه الزقازيق

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه نظراً لقرب حلول عيد الاضحي المبارك  وللتخفيف من حدة الآثار السلبية جراء تطبيق الإجراءات واتخاذ التدابير الإحترازيه لجائحة كورونا المستجد ، ولرفع الضرر الإقتصادي عن العاملين في تجارة المواشي وجميع المستفيدين ، تمت الموافقة على إقامة سوق الثلاثاء للمواشي بمدينه الزقازيق بصفة مؤقتة وذلك من الثلاثاء القادم وحتى عيد الأضحي المبارك  فقط.

 

وأضاف المحافظ انه من المقرر أن يتم غلق السوق مرة أخرى  عقب إنتهاء عيد الأضحي تمهيداً لنقل السوق الي المكان الجديد والذي تم اختياره من قبل المحافظة وتتوافر فيه جميع الإشتراطات البيئية والبيطرية والصحية والامنية والذي يأتي تماشياً مع خطة المحافظه لنقل الأسواق العشوائية خارج المدن للقضاء على المشاكل المرورية داخل مدن المحافظة ، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يُراعى فيها شروط السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

 

وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينه الزقازيق التنسيق مع الأجهزة الأمنيه ومدير مديرية الطب البيطرى  واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إستنئناف العمل بسوق الثلاثاء للمواشي وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازيه واستمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم قبل فتح السوق وعقب الإنتهاء منه تجنباً لإنتشار الأمراض والفيروسات المعدية حفاظاً على صحة الجميع.

 

أشار المحافظ الي أنه قد تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بطريق عزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين،  وتمت معاينتها على الطبيعة لإستغلالها كمكان بديل لسوق الثلاثاء «المواشي»، لما يسببه الموقع الحالي  من إعاقة حركة المرور للمتجهين من وإلى مدينة الزقازيق يوم الثلاثاء .

 

وأكد أنه تم الإنتهاء من مخاطبة الجهات المعنية وجاري إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة نحو قطعة الأرض  المخصصة  ، كما تم وضع التصور الأمثل لإقامة السوق عليها يتماشى مع خطة تطوير وتجميل المحافظة ويلبي احتياجات التجار والمواطنين على أن يراعي فيه  كافة إشتراطات الحماية المدنية ، مع تخصيص به أماكن لإنتظار السيارات.

 

 يذكر أن محافظ الشرقية أصدر العام الماضي  قراراً بمنع تنظيم و إقامة أسواق الماشية بجميع مراكز ومدن المحافظة  وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ، وتفعيلاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

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وزارة الصحة صحة الشرقية كورونا المستجد الحملات الرقابية منشآت غذائية وكيل وزارة

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