شوقي غريب يبحث عن وديات لتجهيز المنتخب الأوليمبي في يوليو

قبل إعلان القائمة النهائية

يدرس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب إقامة مباريات ودية قبل السفر الى طوكيو.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

ويسعى شوقي غريب ورفاقه إلى الاطمئنان على جاهزية العناصر المقرر الاستقرار عليها ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبي من النواحي الفنية والبدنية.

ويعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن القائمة النهائية المشاركة فى أولمبياد طوكيو يوم ٣٠ يونيو الجاري.

وتغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي الى طوكيو من أجل الدخول فى الفقاعة الطبية يوم ٧ يوليو للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي يشارك في أولمبياد طوكيو ضمن مجموعة ضمت منتخبات اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

