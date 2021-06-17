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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. وزير المالية يبحث الدعم الفرنسي مع وفد رسمي

لبنان
لبنان

استقبل  غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، وفداً من وكالة التنمية الفرنسية "AFD" ومؤسسة "Expertise France"، ووفداً من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي برئاسة لميا مبيض بساط في حضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، وذلك وفقا لما نقلته ليبانون ديبايت.

وأضاف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، أنه "تم البحث خلال الاجتماع في موضوع الدعم الفرنسي لإدارة المالية العامة في لبنان خاصة في ما يتعلّق بإصلاح الشراء العام وتعزيز شفافية الموازنة".

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ووجه وزنى الشكر للدولة الفرنسية ورئيسها ومؤسساتها على دعمها الثابت للبنان، قائلا:" إننا لا نزال ملتزمون بالمضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي والمدرجة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان، ولا سيما تلك المتعلقة بالحوكمة المالية، مثل الشراء العام وشفافية الموازنة، وأيضًا تحديث مديرية الشؤون العقارية."

وكان قد حذر البنك الدولي، أمس الأربعاء، من أن الجيش اللبناني مهدد الآن بأحد أسوأ الانهيارات المالية.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضح البنك الدولي أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يشكل ضغوطًا غير مسبوقة على القدرات العملياتية للجيش.

ومن جانبه، أكد مسؤول عسكري لبناني لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "قيادة الجيش قلقة من تطورات الوضع الأمني والقدرة على التعامل مع هذه القضية".

وأضاف المسؤول اللبناني أن دعم الجيش "أمر حاسم" لتجنب سقوط لبنان في الفوضى.

غازي وزني حكومة تصريف الأعمال فى لبنان لبنان وكالة التنمية الفرنسية معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

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