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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يبدأ معسكره الجديد السبت

منتخب الصالات ينهى التجمع الأول استعدادا لمونديال ليتوانيا

منتخب الصالات
منتخب الصالات

أنهى منتخب مصر لكرة الصالات المعسكر التدريبي فى التجمع الاول استعدادا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ليتوانيا خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويسعى منتخب مصر لكرة الصالات فى المعسكر الجديد إلى الإستقرار على إختيار القائمة الأولية للمنتخب وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وخاض منتخب مصر لكرة الصالات اليوم السبت بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى وتامر إسماعيل  مديرا للمنتخب وسامح صالح مدربا وياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى وعمرو سالمان إداريًا بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر لكرة الصالات يوم السبت المقبل استعدادا للمشاركة في نهائيات المونديال.

كان هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات تقدم بإستقالته من منصبه في ظل اعتراضه على الأزمات الإدارية التي عاني منها المنتخب قبل البطولة العربية والتي استضافتها مصر مؤخرا.

ورفض هشام صالح السياسة التى يتبعها مسؤولي اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة بشأن منتخب مصر لكرة الصالات.

ونشر “صدى البلد” بنود الاستقالة المسببة التي تقدم بها هشام صالح  المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات إلى اتحاد الكرة والبالغ عددها 12 بندا وجاء على النحو التالي:

تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021.
إلغاء جميع المباريات الودية في هذه الفترة.

توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري بعد أن تم وعدنا بعدم المساس بالجهاز على الرغم من الصعود لكأس العالم.

إلغاء البرنامج التدريبي للمنتخب حتى كأس العالم.

انتهاء الدوري المحلي في فبراير فى ظل ضعف منافساته.

تخفيض رواتب الجهاز الفني بدون أي سبب.

تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي في شهر إبريل بدون مدرب عام.

الإشتراك في البطولة العربية في شهر مايو 2021 دون استشارة المدير الفني عن ميعادها ، وكان يمكن أن تؤجل شهرا للاستعداد القوي.

أول معسكر مغلق استعدادا للبطولة العربية في 23 إبريل والبطولة سوف تبدأ يوم 20 مايو وهذا لا يكفي لقوة البطولة العربية والفرق المشاركة.

قبل البطولة العربية تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثلاثية واكدت لهم أن الفريق لا يستطيع الوصول إلى النهائي بسبب ضعف الإعداد.

عدم الاهتمام بالمنتخب أثناء البطولة العربية وعدم تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى بأي فوز حتي الوصول إلى المباراة النهائي.

عدم زيارة المنتخب أثناء البطولة إلي جانب زيارة رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة لفريق المغرب قبل المباراة النهائية في حجرة الملابس لتشجيعهم.

منتخب مصر منتخب مصر لكرة الصالات بطولة العالم ليتوانيا مصر

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