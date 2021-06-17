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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تهافت الزائرين علي زيارة حديقة الحيوان خلال فصل الصيف..فيديو

قرد في حديقة الحيوان
قرد في حديقة الحيوان

تهافتت الأسر علي حديقة الحيوان بالجيزة، لقضاء الوقت الممتع و رؤية الحيوانات المختلفه وذلك بعد بعد انطلاق الإجازة الصيفية.


و تعتبر حديقة الحيوان من الحدائق المفتوحة لعدم تسببها في انتشار فيروس كورونا وسط اجراءات احترازيه مشددة، كما أن انخفاض سعر التذكره يساعد الأسر المتوسطه علي التنزه.

و رصدت عدسة موقع "صدي البلد" تهافت الزائرين لرؤية الحيوانات المختلفةوو من أهم تلك الحيوانات وجود زرافتين و هم الزرافة "فرحه" و "شهد" و يعد سن الزرافة "فرحه" ثلاث سنوات كما أن أصلها أفريقي.

 

وقال الحارس "سيد علي": أن العمر الافتراضي للزرافة ٢٠ سنه فقط و أن قدم زرافة في الحديقة هي الزرافة "سوسن".

و يعد حيوان "الامه الاهليه" موطنه الاصلي أمريكا و هو في شبه كبير من "الجمل" ويعد من الحيوانات المستجدة في الحديقه منذ ٣ سنوات و عمره الافتراضي من ٣ سنوات لـ ٥ سنوات و يعد الجزر و الخس و الخضراوات هو الطعام المفضل و الذي تنمو عليه.

النعامه "سوسو"  و هي من ضمن الحيوانات الجميله داخل الحديقه و عليها اقبال كبير من الزوار ، و تتغذي علي الخس و البيض المسلوق، و اضاف الحارس "رفعت علي" ان سنها الان 8 سنوات و عمرها الافتراضي 20 سنه.

 

 

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