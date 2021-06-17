تهافت الزائرين علي زيارة حديقة الحيوان خلال فصل الصيف..فيديو

تهافتت الأسر علي حديقة الحيوان بالجيزة، لقضاء الوقت الممتع و رؤية الحيوانات المختلفه وذلك بعد بعد انطلاق الإجازة الصيفية.



و تعتبر حديقة الحيوان من الحدائق المفتوحة لعدم تسببها في انتشار فيروس كورونا وسط اجراءات احترازيه مشددة، كما أن انخفاض سعر التذكره يساعد الأسر المتوسطه علي التنزه.

و رصدت عدسة موقع "صدي البلد" تهافت الزائرين لرؤية الحيوانات المختلفةوو من أهم تلك الحيوانات وجود زرافتين و هم الزرافة "فرحه" و "شهد" و يعد سن الزرافة "فرحه" ثلاث سنوات كما أن أصلها أفريقي.

وقال الحارس "سيد علي": أن العمر الافتراضي للزرافة ٢٠ سنه فقط و أن قدم زرافة في الحديقة هي الزرافة "سوسن".

و يعد حيوان "الامه الاهليه" موطنه الاصلي أمريكا و هو في شبه كبير من "الجمل" ويعد من الحيوانات المستجدة في الحديقه منذ ٣ سنوات و عمره الافتراضي من ٣ سنوات لـ ٥ سنوات و يعد الجزر و الخس و الخضراوات هو الطعام المفضل و الذي تنمو عليه.

النعامه "سوسو" و هي من ضمن الحيوانات الجميله داخل الحديقه و عليها اقبال كبير من الزوار ، و تتغذي علي الخس و البيض المسلوق، و اضاف الحارس "رفعت علي" ان سنها الان 8 سنوات و عمرها الافتراضي 20 سنه.