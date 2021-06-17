12 مليون دولار قيمة صادرات مصر من المواد العازلة خلال 4 أشهر

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، ارتفاع صادرات مصر من المواد العازلة بنحو 70% خلال الفترة من (يناير - أبريل) 2021؛ لتسجل 12 مليون دولار مقابل 7 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر من المجلس والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أنه تم تصدير المواد العازلة خلال 4 أشهر لنحو 69 دولة منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة ذاتها العام الماضي تضمنت (جزر القمر - بروندي - جامبيا - بنجلاديش - ألمانيا الاتحادية - إسبانيا - الجابون - أنجولا - كاببندا - سنغافورة).



وأضاف أن نيجيريا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للمواد العازلة مستحوذة على 17.5% من إجمالي الصادرات بقيمة 2.109 مليون دولار، تليها ليبيا مستحوذة على 8.3% بقيمة مليون دولار، ثم الهند بنحو 707 آلاف دولار.

وأشار إلى أنه جاء بالمرتبة الرابعة فيتنام بقيمة 615 ألف دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 612 ألف دولار، تليها سلطنة عمان بنحو 598 ألف دولار، فيما بلغت صادرات المواد العازلة إلى كينيا 560 ألف دولار، واحتلت السودان المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة بقيمة 498 ألف دولار، تليها إندونيسيا بقيمة 467 ألف دولار.