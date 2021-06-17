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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد صناديق جمع قمامة جديدة لدعم منظومة المخلفات

صدى البلد

 تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من نماذج صناديق جمع القمامة الجديدة والمصنعة من مادة البولي إيثلين ، بهدف دعم منظومة المخلفات الصلبة وتفعيل جمع القمامة من المنبع والشوارع الفرعية، حيث من المقرر التعاقد علي عدد من الصناديق لتعميمها بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 يأتي هذا في إطار الإهتمام بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضاري ، بحضور نائبه  محمد موسي ، المستشار الهندسي ، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، والمهندس أحمد حجازي عضو مجلس النواب .

حيث أكد محافظ المنوفية علي استمرار دعم منظومة المخلفات الصلبة بمعدات جديدة تساعد علي الإرتقاء بالمظهر العام ، حيث تتميز تلك الصناديق بسهولة الحركة ومرورها بالشوارع الفرعية والضيقة لجمع القمامة من المنازل ، وتم صناعتها بمادة البولي إيثلين عالي الكثافة النقي ويتمتع الصندوق بمقاومته للإنضغاط وقابل للغسيل البارد والساخن والتطهير الكيماوي ، كما أنه صديق للبيئة ومقاوم للأشعة الفوق بنفسجية وقابل إعادة تدويره مرة أخري .

فيما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية في تطوير منظومة المخلفات الصلبة للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين .

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