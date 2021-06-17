عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة ينعي المشرف على الزراعات المحمية

وزير الزراعة ينعي
وزير الزراعة ينعي المشرف على الزراعات المحمية

نعي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية، والذي وافته المنية فجر اليوم، أثناء تأدية عمله بمحافظة جنوب سيناء.

 

ويتقدم وزير الزراعة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين بالوزارة وهيئاتها، إلى أسرة الفقيد ومحبيه بخالص التعازي والمواساة.. سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.. وللفقيد الرحمة والمغفرة.
 

- عمل بالإدارة العامة للزراعة المحمية اعتبارًا من عام 1986 وحتى اليوم 

- بلغ سن المعاش فى 28 يونيه 2018 وصدر لىه قرار رقم 3323 لسنة 2018 من رئيس مركز البحوث الزراعية  والذى نص على الإستمرار فى العمل وفى 2 يوليو سنة 2018  خاطب معالى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السابق السيدة وزيرة التخطيط والمتابعة سللموافقة على الإستعانة به كخبير وطنى طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية 

الإنجازات: خلال سنوات ترأسه للإدارة العامة للزراعة المحمية قام بالعديد من المهام منها 
1- المشاركة فى المشروع القومى للتنمية الزراعية المستدامة بجنوب شرق مصر (حلايب وشلاتين ) من عام 2014 وحتى الأن وتم تصميم وتركيب عدد 120 صوبة موزعة على أودية ( أبو سعفة – الديف 
- وادى حوضين – وادى مبارك – أبرق ) ومحطة مركزبحوث الصحراء بالشلاتين وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابعة للوزارة مما أتاح إنتاج الخضروات لأهالى حلايب وشلاتين ونال إستحسان الأهالى والأجهزة المعنية بالمنطقة مع العلم بأن مدير عام الزراعة المحمية عضو فى لجنة تنمية قطاع برنيس بمحافظة البحر الاحمر (حلايب – شلاتين – أبو رماد)

2-  المشاركة فى المشروع القومى للصوب بمحافظة جنوب سيناء وذلك بتوفير مستلزمات الإنتاج والشتلات والتدريب والإشراف الفنى المستمر لعدد 500 صوبة وذلك بدعم كامل من وزارة الزراعة من خلال مشروع نشر التقنيات الزراعية الحديثة بجنوب سيناء بالتعاون مع المحافظة 

2- إقامة نموذج إرشادى لإنتاج الخضروات بمنطقة غرب غرب المنيا كنموذج يحتذى به لإقامة الصوب الزراعية بمناطق المشروع القومى لإستصلاح المليون ونصف مليون فدان.

3- المشاركة فى تنفيذ البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضروات بالتعاون مع مركز بحوث البساتين – مركز البحوث الزراعية وقامت الإدارة بتوفير كل مستلزمات الإنتاج لإنجاح برامج (الكانتلوب- البطيخ- الفلفل- اللوبيا – البطاطس - القثاء "الاّته") .

4- إعادة تشغيل وتطوير محطة الفرز والتعبئة للموالح بمنطقة النوبارية بالتعاون مع القطاع الخاص 
 

5- إعادة تأهيل وتشغيل مصنع محسنات التربة بالنوبارية وذلك لتوفير وترشيد إستخدام المياه فى الزراعات المطرية بالساحل الشمالى الغربى لمصر والاراضى الصحراوية بصفة عامة 

6- تأهيل وتشغيل المزرعة السمكية فى نويبع – جنوب سيناء على مساحة 10 أحواض سمكية دائرية 

7- تأهيل وتطوير منافذ التسويق التى تتبع الزراعة المحمية بصورة حضارية تليق بوزارة الزراعة وتفعيل المنافذ المتحركة لمجابهة الازمات الغذائية 

8-المشاركة فى تنفيذ دورات للزراعة المحمية بالهيئة العربية للتصنيع لتأهيل خريجى الزراعة للعمل بالمشروع القومى للصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان صوب .

9- أنتاج الفاكهة تحت الصوب الزراعية .

الرؤية المقترحة :-
10- تطبيق التقنيات الحديثة فى الصوب الزراعية لترشيد إستخدام المياه وتحقيق أقصى عائد إقتصادى بإستخدام تقنيات الهيدروبونيك – والأكوابونيك – الساندبونك ) فى مواقع الزراعة المحمية والعمل على نشرها لدى القطاع الخاص وذلك لترشيد الأسمدة المعدنية والمياة .

11- تطوير العمل بالمنافذ التسويقية من خلال إستخدام أنظمة محاسبية IT وبرنامج سمارت فود فى نقاط البيع المختلفة لإحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشرى 

12- وضع خطة لإنتاج 30 طن كمبوزيت (مادة لإمساك المياه وعدم تسريبها بباطن التربة ) وأستخدامها فى مزرعة نويبع لمواجهة نقص المياه.

13- التوسع فى إنتاج أسماك ( البورى – الجمبرى – الدنيس – القاروس ) فى مزرعة نويبع بإنشاء عدد من الاحواض على مساحة 3500 متر 

14- إعادة تأهيل موقع نخل فى وسط سيناء وتحويله الى مركز إرشادى لتدريب المنتفعين من بدو سيناء بالأراضى والصوب التى توزعها القوات المسلحة عليهم .

وزير الزراعة وزارة الزراعة محافظة جنوب سيناء الخضروات البحوث الزراعية

موضوعات متعلقة

الأرصـاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 24

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

الأرصاد تعلن طقس غداً الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 25 درجه

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لسيمبا التنزاني

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال أفريقيا

الطقس اليوم.. أتربة عالقة ورياح على القاهرة والسواحل اليوم ودرجات الحرارة مرتفعة

ترشيحاتنا

تداول كافة أنواع البضائع.. الجريدة الرسمية تعلن زيادة مساحة ميناء بورسعيد

وزير الزراعة ينعي المشرف على الزراعات المحمية والذي وافته المنية فجر اليوم

بيراميدز يطلب مساندة الدولة للسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء

أشهر فتاوى الشيخ الشعراوى في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة

غرفة الجيزة وشركات إلحاق العمالة بالخارج يبحثان عودة العمالة المصرية لليبيا

أسعار ومواصفات بيجو 3008 موديل 2021 في مصر | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

مصور فيديو واقعة التحرش بطفل قطار الصعيد يكشف سبب عدم تدخله لإنقاذه.. فيديو

دعاء الشعراوي لفك السحر وطرد الشيطان .. 33 كلمة تُبطل الأعمال فوراً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة حفيدتها.. سوسن بدر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ