وزير الزراعة ينعي المشرف على الزراعات المحمية

نعي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية، والذي وافته المنية فجر اليوم، أثناء تأدية عمله بمحافظة جنوب سيناء.

ويتقدم وزير الزراعة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين بالوزارة وهيئاتها، إلى أسرة الفقيد ومحبيه بخالص التعازي والمواساة.. سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.. وللفقيد الرحمة والمغفرة.



- عمل بالإدارة العامة للزراعة المحمية اعتبارًا من عام 1986 وحتى اليوم

- بلغ سن المعاش فى 28 يونيه 2018 وصدر لىه قرار رقم 3323 لسنة 2018 من رئيس مركز البحوث الزراعية والذى نص على الإستمرار فى العمل وفى 2 يوليو سنة 2018 خاطب معالى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السابق السيدة وزيرة التخطيط والمتابعة سللموافقة على الإستعانة به كخبير وطنى طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

الإنجازات: خلال سنوات ترأسه للإدارة العامة للزراعة المحمية قام بالعديد من المهام منها

1- المشاركة فى المشروع القومى للتنمية الزراعية المستدامة بجنوب شرق مصر (حلايب وشلاتين ) من عام 2014 وحتى الأن وتم تصميم وتركيب عدد 120 صوبة موزعة على أودية ( أبو سعفة – الديف

- وادى حوضين – وادى مبارك – أبرق ) ومحطة مركزبحوث الصحراء بالشلاتين وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابعة للوزارة مما أتاح إنتاج الخضروات لأهالى حلايب وشلاتين ونال إستحسان الأهالى والأجهزة المعنية بالمنطقة مع العلم بأن مدير عام الزراعة المحمية عضو فى لجنة تنمية قطاع برنيس بمحافظة البحر الاحمر (حلايب – شلاتين – أبو رماد)

2- المشاركة فى المشروع القومى للصوب بمحافظة جنوب سيناء وذلك بتوفير مستلزمات الإنتاج والشتلات والتدريب والإشراف الفنى المستمر لعدد 500 صوبة وذلك بدعم كامل من وزارة الزراعة من خلال مشروع نشر التقنيات الزراعية الحديثة بجنوب سيناء بالتعاون مع المحافظة

2- إقامة نموذج إرشادى لإنتاج الخضروات بمنطقة غرب غرب المنيا كنموذج يحتذى به لإقامة الصوب الزراعية بمناطق المشروع القومى لإستصلاح المليون ونصف مليون فدان.



3- المشاركة فى تنفيذ البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضروات بالتعاون مع مركز بحوث البساتين – مركز البحوث الزراعية وقامت الإدارة بتوفير كل مستلزمات الإنتاج لإنجاح برامج (الكانتلوب- البطيخ- الفلفل- اللوبيا – البطاطس - القثاء "الاّته") .

4- إعادة تشغيل وتطوير محطة الفرز والتعبئة للموالح بمنطقة النوبارية بالتعاون مع القطاع الخاص



5- إعادة تأهيل وتشغيل مصنع محسنات التربة بالنوبارية وذلك لتوفير وترشيد إستخدام المياه فى الزراعات المطرية بالساحل الشمالى الغربى لمصر والاراضى الصحراوية بصفة عامة

6- تأهيل وتشغيل المزرعة السمكية فى نويبع – جنوب سيناء على مساحة 10 أحواض سمكية دائرية

7- تأهيل وتطوير منافذ التسويق التى تتبع الزراعة المحمية بصورة حضارية تليق بوزارة الزراعة وتفعيل المنافذ المتحركة لمجابهة الازمات الغذائية

8-المشاركة فى تنفيذ دورات للزراعة المحمية بالهيئة العربية للتصنيع لتأهيل خريجى الزراعة للعمل بالمشروع القومى للصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان صوب .

9- أنتاج الفاكهة تحت الصوب الزراعية .

الرؤية المقترحة :-

10- تطبيق التقنيات الحديثة فى الصوب الزراعية لترشيد إستخدام المياه وتحقيق أقصى عائد إقتصادى بإستخدام تقنيات الهيدروبونيك – والأكوابونيك – الساندبونك ) فى مواقع الزراعة المحمية والعمل على نشرها لدى القطاع الخاص وذلك لترشيد الأسمدة المعدنية والمياة .

11- تطوير العمل بالمنافذ التسويقية من خلال إستخدام أنظمة محاسبية IT وبرنامج سمارت فود فى نقاط البيع المختلفة لإحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشرى

12- وضع خطة لإنتاج 30 طن كمبوزيت (مادة لإمساك المياه وعدم تسريبها بباطن التربة ) وأستخدامها فى مزرعة نويبع لمواجهة نقص المياه.

13- التوسع فى إنتاج أسماك ( البورى – الجمبرى – الدنيس – القاروس ) فى مزرعة نويبع بإنشاء عدد من الاحواض على مساحة 3500 متر

14- إعادة تأهيل موقع نخل فى وسط سيناء وتحويله الى مركز إرشادى لتدريب المنتفعين من بدو سيناء بالأراضى والصوب التى توزعها القوات المسلحة عليهم .