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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قادمة من مونتريال.. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات إير كندا غدا

شركة إير كندا
شركة إير كندا

كشفت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أن شركة إير كندا ستبدأ في تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار القاهرة، غدا الجمعة، بين مدينة مونتريال والقاهرة، لتكون أولى الرحلات الجوية إلى القاهرة للشركة الكندية.

وأوضحت المصادر المطلعة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه من المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مدينة مونتريال، قبل ظهر غدا الجمعة، على متنها نحو 150 راكباً، سيتم إنهاء إجراءات جميعهم من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة المخصص لشركات رحلات تحالف ستار.

بروتوكول الاستقبال

وبحسب المصادر، سوف تجهز سلطات مطار القاهرة الدولي، استقبال خاص للرحلة الكندية داخل مهبط المطار، حيث سيتم تجهيز المطافي استعدادا لرش المياه على جسم الطائرة، ضمن بروتوكول أول رحلة تهبط في مطار القاهرة لشركة إير كندا.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المرجح أن يكون السفير الكندي في مصر، في استقبال أول رحلة لشركة إير كايرو في مطار القاهرة الدولي، ويحضر مراسم بروتوكول الاستقبال، برفقة عدد من قيادات وزارة الطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.

ومن المقرر أن تسير شركة إير كندا 3 رحلات أسبوعيا بشكل منتظم، بين مدينة مونتريال الكندية ومطار القاهرة الدولي، بشكل مبدئي، على أن تزيد الرحلات وفقا لمعدلات التشغيل والطلب.

إجراءات مواجهة كورونا

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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