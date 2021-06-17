أشهر فتاوى الشيخ الشعراوى في ذكرى وفاته.. رأيه فى الغناء.. وتوبة المتكاسل عن أداء الصلاة

تحل علينا اليوم، الخميس الموافق 17 يونيو، ذكرى وفاة إمام الدعاة الراحل محمد متولي الشعراوي، والذي توفي في السابع عشر من يونيو عام 1998 من القرن الماضي، ويقدم «صدى البلد» فى هذا التقرير أشهر فتاوى الشيخ الشعراوي .



حكم صيام تارك الصلاة في رمضان

أكد الشيخ محمد متولي الشعراوى، إمام الدعاة، أن الصلاة واجبة على كل مسلم، وقال: "يجب أن نسأل المسلم الذي لا يصلي، لماذا لا يصلي؟ فإن كان منكرًا للحكم فيعتبر كافرًا"، مشيرًا إلى أن "المسلم الذي يكسل عن أداء فريضة الصلاة تلزم عليه التوبة لمدة 3 أيام".

وأضاف "الشعراوي"، في برنامج "لقاء الإيمان"، أن الصلاة هي الفرض الوحيد الذي لا يسقط عن الإنسان أبدًا، مشيرًا إلى أن تكليف الله بالصلاة كان مباشرةً بخلاف باقي الفروض الواجبة الأخرى.

وأكد أنه يجب عزل تارك الصلاة عن المجتمع لحين الرجوع لتعاليم دينه مرة أخرى، موضحًا أن تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد.

حكم الغناء

قال الشيخ محمد متولى الشعراوى إمام الدعاة رحمه الله ،في فيديو تسجيلي له إن كثير من العلماء أجازوا الغناء والموسيقى فى الأفراح والأعياد وللتحفيز على الحروب والأعمال الشاقة، مشيرًا إلى أن كل شىء له غرض نبيل فهو مباح.

وأوضح إمام الدعاة أن كل نص أو كلام حتى وإن كان غير غناء إن أثار غرائز الإنسان فهو حرام.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

قال الإمام محمد متولي الشعراوي، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يدخل تحت قوله تعالى "وذكرهم بأيام الله" وأيام الله تكون نصرا لدينه وخذلانا لأعدائه ولكن الأيام ظرف للأحداث فالأيام أو الزمن يشرف بالحدث الذي يقع فيه وإذا كان رسول الله هو الخاتم ولا معقب بعده على منهج من مناهج السماء ، فإننا نعتبر البعثة يوم، والهجرة يوم، والنصر في كل غزوة، وكل هذه الأيام هى فرع عن يوم الميلاد فهو الأصل الأصيل الذي تتفرع عنه سائر الأيام التي نذكر الناس بها.

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد أن رزق الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام بولدٍ من هاجر هو إسماعيل عليه السلام، أحبه إبراهيم عليه السلام حبًا شديدًا وتعلق قلبه به، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر نبيه إبراهيم عليه السلام فأمره أن يذبح ولده الوحيد وفلذة كبده إسماعيل بعد أن كبر.

وأضاف الشعراوي في فيديو له أذاعته فضائية "الناس" أن هذا الأمر كان في رؤيا رآها إبراهيم عليه السلام في المنام: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ الصافات:102 .

وأوضح الشعراوي، أن قصة ذبح سيدنا اسماعيل الهدف من كل شخص يسمعها عليه أن يرضى بقضاء الله ويصبر على الابتلاء مهما كان.

وأكمل: إذا جاءك قضاء من الله إياك ان تغضب أو تتمرد لأنك بذلك تطيل أمد القضاء، و عليك ان تصبر لأنه لن يرفع قضاء حتى يرضى العبد به.

كيف ترضى بقضاء الله وتصبر على الابتلاء؟

قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي، نصائح لكل المسلمين حول أهمية رضا كل إنسان على وجه الأرض برزقه الذي قسمه الله له في الحياة الدنيا.

قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي، نصائح لكل المسلمين حول أهمية رضا كل إنسان على وجه الأرض برزقه الذي قسمه الله له في الحياة الدنيا.

وأوضح الشعراوي، أن التعب المقصود به ليس تعب الجسم ولكن تعب العقل والفكر، فإن رضي العبد بما قسمه الله أراح قلبه وبدنه الأمر الذي يدل على التعظيم والتنزيه والتطهير.

لماذا سمي يومي الجمعة والسبت بهذا الاسم ؟

قال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، في فيديو له: إن الله خص يومي الجمعة والسبت بذكرهما صراحة في القرآن الكريم.

وأضاف الإمام الشعراوي في فيديو له، أنه من الغريب في الأمر أنه عبد النص على هذين اليومين فلم يدخلا في التسمية العددية كباقي الأيام "الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس" فلم يرد ذلك وإنما ذكرا بنفس اسميهما دون تغيير لمواكبة أسماء أيام الأسبوع المرتبة بالعدد.

وأشار إلى أن يوم الجمعة هو العيد وهو يوم الاجتماع عند المسلمين فهو اليوم الذي اجتمع للكون نظام وجوده فهو اليوم السادس من الأيام الستة التي خلق فيها الكون.

وتابع: لذلك أخذ للمسلمين عيد يوم الجمعة فهو كما كان اجتماع كل الكون في هذا اليوم فليجتمع الناس فيه كذلك.

أما يوم السبت فهو يفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشئ من حروفه "سبت" ويوم السبت حقا كانت كل الأعمال انتهت بعد انتهاء نظام الكون وتم الفراغ منه فناسب أنه يوم السكون والفراغ من كل شئ وكذلك سموا النوم "سبات".

روشتة بسيطة للوقاية من الحسد

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ».

وأكد الشعراوي رحمه الله، خلال إحدي حلقات برنامج لقاء الإيمان عن الحسد، أن كل انسان يحسد ولكن هناك من يحرس نفسه بالإيمان، قائلا: لذلك في القرآن "ومن شر حاسد اذا حسد" وشدد على إذا حسد.

وعن كيفية الوقاية من الحسد قال الشعراوي: "قراءة سورة الفلق هي وقاية لكل مؤمن من الحسد".

وتابع: أي نعمة أنعم الله عليك بها لا تقول أنني أتيت هذه النعمة بمجهودي وذكائي بل قل ما شاء الله لا قوة الا بالله.

كيف يمر الوقت على الموتى.. الشيخ الشعراوي يثبت بالأدلة عذاب القبر

أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي، أن الميت لا يشعر بالزمن أبدًا، كما هو الحال بالنسبة للنائم الذي يستيقظ ولا يعرف كم من الوقت استغرق نومه، مستشهدًا بقول الله تعالى عن أهل الكهف الذين ناموا في كهفهم 309 سنة، ثم استيقظوا: «قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» الكهف.

وأضاف «الشعراوي» في فيديو بثه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع يوتيوب، أن حساب الزمن يأتي من تتبع الوعي للأحداث في الزمن، لافتًا إلى أن النائم لا تحدث معه أحداث، مستشهدًا بقوله تعالى: « كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46)» النازعات.



وأوضح أن العبد بمجرد أن يموت وينتقل إلى حياة البرزخ؛ تقوم قيامته، مؤكدًا أن القبر فيه نعيم وعذاب، وأن عذاب القبر لون من ألوان العذاب التي يعذب بها الكافر يوم القيامة.

واستشهد إمام الدعاة على عذاب القبر بقول الله تعالى عن مصير آل فرعون في القبر ويوم القيامة: «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)» غافر، لافتًا إلى أن زمن الإنسان لا يخرج عن 3 أزمنة، هي: الحياة الدنيا، وحياة البرزخ بعد الموت، ثم في الآخرة بعد قيام الساعة.

وأوضح أن آل فرعون قال الله عنهم: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)» فهذا مصيرهم في الآخرة، مشيرًا إلى أنهم لم يعرضوا على النار في الحياة الدنيا كما قال: «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا»، لذلك هذا دليل على أنهم يعرضون على النار في الحياة البرزخية.



وأردف أن الحياة الدنيا هي دار العمل وتحصيل الحسنات أو السيئات، والحياة البرزخية هي دار العرض على ما سيؤول إليه العبد يوم القيامة، لافتًا إلى أن الحياة الأخروية يوم تقوم الساعة، هي دار الجزاء والإدخال (إما جنة أو نار).

وأوضح أن عذاب القبر سمي عذابًا رغم أنه عرض على النار؛ لأن العذاب ينقسم قسمين، الأول الإدخال في النار، والآخر العرض على النار، لافتًا إلى أن رؤية الجحيم الذي ينتظر الإنسان، هو عذاب يعذب به أهل النار.

زواج الأقارب يصيب بالضعف العقلي والمناعي

قال الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، إنه قبل ظهور الإسلام قال العرب اغتربوا في الزواج اي لا تتزوجوا الاقارب ، ومن خلال الاستقراء وجد ان العائلات التي جعلت ان الزواج يكون بين ذكورها وإناثها فقط أصيبوا بالضعف العقلي والجسدي والضعف المناعي بعد فترة طويلة".

واستشهد في فيديو له، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتربوا لا تضووا " أي لا تتزوجوا الأقارب حتى لا تصابوا بالضعف والوهن .

وأشار إلى أن أن العلوم الحديثة اعانتنا كثيرا في فهم أحكام الله ، فوجدوا أنه في كل تكاثر سواء كان بين الإنسان او الحيوان كلما ابتعدنا بين الذكور والإناث يجيئ النسل قويا في الصفات ، لأنه كلما كان الذكر والأنثى قريبين ينشأ النسل ضعيفا ولذا لجأوا الى ما يسمى " بالتهجين " ومعناه ان نأتي للإناث بذكور من بعيد.

واستدل إمام الدعاة بالمزارعين الذين يزرعون البطيخ ويحضروا بذور البطيخ من أمريكا وعندما يطرح بشكل جيد تجدهم يأخذون البذور من نفس هذا الطرح فيضعف الإنتاج في الموسم التالي لأنهم أخذوا البذور من نفس المنتج .

وأوضح الشيخ الشعراوي ان ما جاء به الحق سبحانه وتعالى في قوله : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)" ، فهذه الآية جاءت لتؤكد ضرورة عدم الزواج بين الأقارب ، وانه إذا كان عدم زواج الأقارب عملية أدبية فهو أيضا عملية عضوية .