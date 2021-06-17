بيراميدز يطلب مساندة الدولة للسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء

قرر نادي بيراميدز، مخاطبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة على حضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٧ يونيو على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

أوضح النادي أنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات المسئولة لحضور الجماهير لدعم الفريق ممثل مصر الوحيد في بطولة الكونفدرالية، خاصة وأنه يبحث عن نتيجة مطمئنة تمكنه من العبور في الإياب والوصول للنهائي القاري في بنين.

في سياق آخر، عقد مجلس إدارة نادي بيراميدز جلسة عاصفة مع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة عبر تطبيق "زووم" حضرها المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، لمناقشة المدرب في موقف الفريق خاصة بعد الخسارة الأخيرة القاسية أمام سموحة في الدوري بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبحث مجلس ادارة بيراميدز كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة مع المدير الفني والاستفسار حول أسباب النتائج الأخيرة للفريق في الدوري، خاصة وأن بيراميدز يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر تعاقد معهم النادي لدعمه والمنافسة على جميع البطولات.

التقصير مسؤولية المدير الفني

واعترف المدير الفني لفريق بيراميدز خلال الجلسة بتحمله المسئولية الكاملة عن النتائج الأخيرة في الدوري وأنه بصفته المدير الفني فهو المسئول عن كل شيء يخص الفريق، معترفا بأن الإدارة لم تقصر في أي شيء تجاه بيراميدز سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، ووفرت الدعم المطلوب على كل المستويات وبكل قوة.

وتعهد المدرب لمجلس إدارة بيراميدز على هامش الجلسة بأنه سيقاتل مع اللاعبين لتعويض النتائج الأخيرة، والبداية ستكون أمام الرجاء المغربي في مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأن الجميع لديه هدف أساسي وهو عبور عقبة الرجاء المغربي والوصول للنهائي والفوز باللقب القاري.