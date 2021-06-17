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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخو العريس.. بشري تهنئ تيام مصطفي قمر بحفل زفاف شقيقه

بشري و تيام و حنان
بشري و تيام و حنان مطاوع

هنأت الفنانة بشري تيام مصطفي قمر بحفل زفاف شقيقة و نشرت صورة جديدة لهم و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت بشري في الصورة مع حنان مطاوع و تيام مصطفي قمر و علقت قائلة :" مبروك اخو العريس تيام قمر " 

 

و احتفل الفنان مصطفى قمر امس  بزفاف نجله إياد  وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين . 

 

حيث غنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينات و كان أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

 

انضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر كل من الفنان محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس. 

حنان مطاوع نجوم الفن بشري الفنان مصطفى قمر انستجرام صورة جديدة تيام مصطفى قمر

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