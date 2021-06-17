شركتان إسرائيليتان تعرضان لقاح كورونا في السوق السوداء

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن شركتين أمنيتين إسرائيليتين خاصتين أرسلتا مسودات اتفاقيات إلى دول أوروبية مع عرض لبيعها ملايين الجرعات من لقاح "فايزر".

وأوضحت الصحيفة أن سياسية شركة "فايزر" المعلنة هي أنها وحدها من تفاوض الحكومات على شراء اللقاحات وليس عبر شركات السمسرة الخاصة، مبينة أن الشكوى الأولى بشأن الشركات الإسرائيلية وصلت إلى وزارة الصحة من شركة "فايزر نفسها"، وتبين لاحقًا أن الشركتين قد أرسلتا مسودات اتفاقيات إلى دول أجنبية، مرفقة ببنود سرية.





وعلى الأثر، فحصت الوزارة ما إذا كانت عروض الشركتين تستند إلى مخزون اللقاحات الذي اشترته إسرائيل أم على لقاحات من مصدر آخر. وبحسب مصادر معنية بالقضية، تحدث ممثلو وزارة الصحة مع أصحاب الشركات وبحثوا في إمكانية رفع شكوى ضد الشركات.



وتقدم الشركة الأولى M.T.S، التي يقودها متقاعدون واحتياطيون من الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة، خدمات أمنية وخدمات مرتبطة بكوفيد-19 مثل توريد المعدات الطبية.



وأفادت "يديعوت" بأن الشركة عرضت على حكومة سويسرا إمدادا بثلاثة ملايين جرعة من لقاح "فايزر" في مارس من هذا العام، مشيرة إلى أن الشركة رفضت الكشف عن موردها لوزارة الصحة.



أما الشركة الثانية فهي CDD، وقدمت للحكومتين الفرنسية والهولندية 30 مليون جرعة من "فايزر"، في مارس أيضا.