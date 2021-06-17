وزير الاتصال العراقى: لا نقبل بتطبيقات رقمية مجرد حبر على ورق

قال شهاب الشيباني وزير الاتصالات العراقي “بدأنا بتوقيع المذكرة التى عملنا عليها لمدة أشهر عن طريق لقاءات الفيديو”.

ولفت إلى أنه وقع أمام دولة الرئيس بعد أن كان هناك إرادة سياسية واضحة وشراكة حقيقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خدمة المواطنين:

وأضاف “ الشيبانى ” ، خلال مؤتمر اليوم مع نظيره وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت ، أننا نصر على تقديم خدمة جيدة لمواطنينا وشركتنا ووزارتنا .

وأشار وزير الاتصالات العراقى ، إلى أن هناك تعقيب على بعض النقاط البسيطة أولها الربط بين الكابلات البحرية التى تعتبر من أهم المشروعات الاستراتيجية التى ستجعل العراق ومصر فى وحدة واحدة لتناقل البيانات.

تطبيقات رقمية حبر على ورق:

وتابع وزير الاتصالات العراقي، أنه ذلك للتحول الرقمى والتطبيقات الرقمية بالإضافة إلى التعاون البريدى ، كما وضعنا لجنة تقدم جداول زمنية واضحة، مؤكداً أنه لا يقبل أن نكون حبر على ورق بل نحتاج تطبيق على أرض الواقع لتحقيق خدمة حقيقة للمواطنين والمؤسسات الحكومية التي تديرها.

وعقب على المشاكل البريدية القديمة التى يجب أن تعالج لعمل بريدى جديد، لأن البريد هو احد وسائل تواصل الشعوب فيما بينها .