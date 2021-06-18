أحلم بكلية الطب.. الأولى على الإعدادية بـ بني سويف تكشف سر تفوقها

أول الشهادة الإعدادية ببني سويف بني سويف

عبرت فاطمة هشام ناجي فهمي الأولى على الشهادة الإعدادية بـ بني سويف بمدرسة السلام بـ سمسطا عن سعادتها البالغة، وحصولها على العلامة الكاملة 280 درجة .

وأشارت أنها كانت متفرغة للتركيز في المذاكرة والمراجعة، ولم تلتفت إلى ما أثير من أجواء حول تسرب الامتحانات، وكان هذا هو الدافع القوي لتفوقها.



وأرجعت فاطمة الفضل في تفوقها لوالدها الذي يعمل مأمورا بالضرائب العقارية، ووالدتها، وكل أفراد الأسرة الذين هيأوا لها أجواء من الهدوء، مما أتاح لها التركيز في المذاكرة.



وأضاف والدها هشام ناجي فهمي " نجلتي متفوقة منذ نعومة أظافرها، وتبذل قصارى جهدها لتحقق حلمها بالالتحاق بكلية الطب البشري.

وأكدت والدة الطالبة أن دورهم يقتصر على الاختيار الصحيح للمدرسين من ذوى الخبرات لتكملة بقية المواد التي تحتاج فيها نجلتها إلى دروس، فضلا عن تنظيم الوقت والتشجيع الدائم والصلاة والدعاء.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بنسبة بنجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة ، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة.

وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866طالبا.

حيث توجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية ، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الفعلي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا أمام أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس الواحدة تلو الاخرى ، وسط حالة من القلق والترقب في جميع البيوت المصرية التي يعيش بها طالب او طالبة في الشهادة الاعدادية .

وفي سياق مختلف أناب محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائبه بلال حبش، لتسليم شهادات البرنامج التدرييي الذي نفذه فرع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان "الأسرة أمن قومي"، والذي استهدف تدريب وتأهيل مجموعة من السيدات والفتيات والشباب على كيفية وآليات توعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج ودعمهم بتقديم التوعية والاستشارات القانونية والاجتماعية والصحية التي تمكنهم من تكوين أسرة على أساس قوي ومتين وتوفير مقومات تماسكها.